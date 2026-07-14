Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается, передает издание Politeka.

за последний месяц в Украине выросли средние цены на капусту, свинину для шашлыка и сыр, свидетельствуют актуальные данные мониторинга потребительского рынка.

Наиболее ощутимо прибавила в стоимости белокочанная капуста. По состоянию на 13 июля средний ценник составляет 53,50 грн за килограмм, тогда как в июне показатель находился на уровне 44,17 грн. Таким образом, за месяц овощ подорожал на 9,33 гривны. В торговых сетях стоимость отличается: в Megamarket килограмм продают за 53,50 гривны, в то время как средний июньский показатель среди крупнейших супермаркетов составил 43,42 гривны.

Изменения коснулись и мясной продукции. Средняя цена свинины для шашлыка составляет 250,19 гривны за килограмм. Для сравнения, месяц назад этот показатель равнялся 244,47 гривны, то есть прирост составил 5,72 гривны. В то же время, в магазинах предложения отличаются: от 217,36 гривны в Metro до 299,50 гривны в Megamarket, что свидетельствует о существенной разнице между торговыми сетями.

Подорожал и плавленый сыр "Ферма Дружба" 55% в фасовке 70 граммов. Его средняя стоимость достигла 31,63 гривны против 27,49 гривны месяцем ранее. За этот период продукт прибавил в цене 4,14 гривны. В разных супермаркетах упаковка стоит от 30,99 до 33,10 гривны.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Днепропетровской области отражает общеукраинскую тенденцию. На формирование новых цен влияют сезонные факторы, логистические затраты, стоимость энергоносителей, а также себестоимость производства и поставки товаров в торговые сети.

Специалисты советуют покупателям сравнивать предложения разных супермаркетов, ведь разница в стоимости отдельных товаров может быть достаточно ощутима даже в пределах одного региона.

Источник: Минфин

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