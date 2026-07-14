Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває, передає видання Politeka.

за останній місяць в Україні зросли середні ціни на капусту, свинину для шашлику та плавлений сир, свідчать актуальні дані моніторингу споживчого ринку.

Найвідчутніше додала у вартості білокачанна капуста. Станом на 13 липня середній цінник становить 53,50 гривні за кілограм, тоді як у червні показник перебував на рівні 44,17 гривні. Таким чином, за місяць овоч подорожчав на 9,33 гривні. У торговельних мережах вартість відрізняється: у Megamarket кілограм продають за 53,50 гривні, тоді як середній червневий показник серед найбільших супермаркетів становив 43,42 гривні.

Зміни торкнулися й м'ясної продукції. Середня ціна свинини для шашлику наразі становить 250,19 гривні за кілограм. Для порівняння, місяць тому цей показник дорівнював 244,47 гривні, тобто приріст склав 5,72 гривні. Водночас у магазинах пропозиції різняться: від 217,36 гривні у Metro до 299,50 гривні у Megamarket, що свідчить про суттєву різницю між торговельними мережами.

Подорожчав і плавлений сир «Ферма Дружба» 55% у фасуванні 70 грамів. Його середня вартість досягла 31,63 гривні проти 27,49 гривні місяцем раніше. За цей період продукт додав у ціні 4,14 гривні. У різних супермаркетах упаковка коштує від 30,99 до 33,10 гривні.

Експерти зазначають, що Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відображає загальноукраїнську тенденцію. На формування нових цін впливають сезонні фактори, логістичні витрати, вартість енергоносіїв, а також собівартість виробництва й постачання товарів до торговельних мереж.

Фахівці радять покупцям порівнювати пропозиції різних супермаркетів, адже різниця у вартості окремих товарів може бути досить відчутною навіть в межах одного регіону.

Джерело: Мінфін

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