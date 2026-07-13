Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может стать реальностью после рассмотрения нового проекта для водоканала.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области пока не отразилось на большинстве счетов для жителей Одессы в июле 2026 года, хотя отдельные изменения остаются предметом обсуждения, сообщает Politeka.

В настоящее время основные коммунальные платежи хранятся на прежнем уровне. В то же время специалисты обращают внимание, что в ближайшее время ситуация может измениться из-за пересмотра отдельных составляющих.

Стоимость вывоза бытовых отходов пересматривать пока не планируется. Для жильцов многоэтажек сумма зависит от компании, обслуживающей дом. Владельцы частных домовладений платят больше, ведь обслуживание таких маршрутов требует дополнительных затрат.

Цена электроэнергии остается на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Для потребителей, пользующихся двухзонными счетчиками, в ночной промежуток с 23.00 до 07.00 действует тариф 2,16 гривны. Это позволяет экономить при использовании бытовой техники в указанные часы.

Газ для населения также продается по-прежнему. Стоимость ресурса от «Нефтегаза» составляет 7,96 гривны за кубометр, а отдельно оплачивается услуга распределения, которую обеспечивает местный оператор.

Вода вместе с водоотводом пока оплачивается по действующей ставке около 35,16 гривны за кубометр. Дополнительно предусмотрена абонентская плата за обслуживание сети в размере 94,38 гривны.

Вместе с тем повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может стать реальностью после рассмотрения нового проекта для водоканала. Документ предусматривает увеличение стоимости водоснабжения и водоотведения до 93,66 гривны за кубометр по НДС. Инициаторы объясняют необходимость пересмотра удорожанием электроэнергии, горючего, материалов и затрат на содержание инфраструктуры.

Таким образом, в июле большинство одесситов получат платежки без существенных изменений. В то же время, именно возможная корректировка цены на воду остается вопросом, который может больше повлиять на будущие расходы домохозяйств.

Источник: odesa.novyny.live

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