Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего ориентирована на определенные категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье продолжает предоставляться в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую реализует благотворительная организация «Каритас», пишет издание Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на поддержку владельцев поврежденного жилья, которое пострадало в результате боевых действий и может быть возобновлено.

Известно, что соответствующий проект предусматривает ремонт домов и квартир, не требующих полной реконструкции. В частности, эта программа включает замену окон и дверей, восстановление кровель, перекрытий, а также, при необходимости, ремонт систем электро- и водоснабжения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего ориентирована на пожилых людей, внутренне перемещенных лиц, многодетные семьи, одиноких граждан и другие социально уязвимые категории населения. Подать заявку могут владельцы недвижимости, которая получила повреждения после 24 февраля 2022 года, при условии подтверждения права собственности и соответствия требованиям программы.

Предусмотрены два варианта поддержки. Первый позволяет получить денежный грант для самостоятельного проведения ремонтных работ. Второй предусматривает выполнение обновления подрядными организациями, сотрудничающими с благотворительным фондом.

В «Каритасе» также отмечают, что реализация программы зависит от объемов финансирования, ситуации безопасности и актуальных потребностей общин. Поэтому перечень населенных пунктов, условия участия и доступные форматы поддержки могут изменяться в соответствии с текущей ситуацией.

Источник: Карітас

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