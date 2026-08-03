Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области может стать доступнее.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается доступным благодаря предложениям от владельцев недвижимости, а также государственной программе, которая предусматривает предоставление жилья переселенцам в сельской местности, пишет Politeka.net.

Желающие могут выбрать как частные дома, так и воспользоваться механизмом, введенным правительством.

Один из актуальных вариантов расположен в Шептицком. Владельцы предлагают дом с двумя-тремя комнатами, ванной, санузлом, стиральной машиной и необходимыми бытовыми условиями. Дом рассчитан на двух жителей, а проживание вместе с домашними животными разрешается.

Еще одно предложение можно найти в селе Желдец. Будущим жильцам доступен дом с четырьмя комнатами, кухней, газоснабжением и водой. Санузел обустроен во дворе, а пользование жильем не требует уплаты аренды.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области может стать доступнее благодаря экспериментальному правительственному проекту. Инициатива предусматривает приобретение жилых домов в селах и селениях с последующей передачей переселенцам в безвозмездное пользование.

Присоединиться к программе могут граждане, покинувшие территории боевых действий или временно оккупированные населенные пункты, не имеющие подходящего жилья в безопасном регионе и не получавшие компенсации за утраченное имущество. Для участия необходимо подать заявление с определенным пакетом документов через орган местного самоуправления или электронный сервис Пенсионного фонда.

После покупки недвижимости ее передают в коммунальную собственность общины. В последствии с получателями заключают договор безвозмездного пользования сроком до трех лет, а при наличии законных оснований его могут продлить.

Перед заселением рекомендуется уточнить актуальность предложения, условия проживания и перечень документов, необходимых для оформления. Поскольку база доступных вариантов регулярно обновляется, обращаться к владельцам или соответствующим учреждениям следует без промедления.

Источник: Допомагай, Право на защиту

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