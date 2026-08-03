Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжается, а мониторинг цен свидетельствует о постепенном росте стоимости отдельных товаров повседневного спроса, пишет Politeka.net.

За последний месяц подорожали бакалея, фрукты и мясная продукция, хотя темпы перемен в каждой категории отличаются.

Наибольший прирост среди представленных позиций продемонстрировали апельсины премиум. Средняя цена килограмма достигла 77,55 гривны, что на 6 гривен больше, чем в начале июля. В торговых сетях цена колеблется от 70,10 до 84,99 гривны.

Заметное повышение также было зафиксировано в бакалейной группе. Манка «Хуторок» в упаковке 800 грамм сейчас стоит в среднем 40,25 гривны. В зависимости от магазина товар продают по цене от 36,99 до 43,50 грн, а за месяц средний показатель вырос на 3,50 грн.

Менее ощутимая динамика наблюдается на рынке свинины. Ребра реализуют в среднем по 231,47 гривны за килограмм. В разных сетях цена варьируется от 215,90 до 239,50 гривны, а прирост за последний месяц составляет 1,83 гривны.

Удорожание продуктов в Кировоградской области остается неравномерным, ведь отдельные категории демонстрируют более активный рост, в то время как другие меняются постепенно. Наибольшую динамику показали фрукты, тогда как мясная продукция и бакалея дорожают медленнее.

Эксперты советуют покупателям сравнивать предложения различных торговых сетей, поскольку разница в стоимости одинаковых товаров может оказаться существенной и позволяет сэкономить во время ежедневных покупок. Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика цен будет в значительной степени зависеть от сезонного предложения, логистических затрат и стоимости энергоресурсов.

Источник: Минфин

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