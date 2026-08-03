Доплаты для пенсионеров в Одесской области зависят от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области назначаются отдельным категориям граждан, отвечающим требованиям действующего законодательства, пишет Politeka.net.

Одной из предусмотренных форм государственной поддержки есть надбавка за особые заслуги перед Украиной, порядок начисления которой определен Пенсионным фондом .

Воспользоваться таким правом могут, в частности, многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до достижения ими шестилетнего возраста. Надбавку устанавливают к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области зависят от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а размер выплаты определяют в процентах от указанной суммы.

Матери, воспитавшие пятерых детей, ежемесячно насчитывают 908 гривен. За шесть предусмотрено 934 гривны, за семь — 960, за восемь — 986, за девять — 1 012, а если детей десять или больше — 1 038 гривен.

После смерти получателя часть надбавки могут учесть при назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Если право имеет один нетрудоспособный человек, ему выплачивается 70% от предыдущего размера. Когда таких лиц двое или больше, поддержка составляет 90%.

Кроме этого, законодательством предусмотрены возрастные надбавки. После достижения 70 лет автоматически насчитывают 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80-летия – 570 гривен.

В Пенсионном фонде напоминают, что подавать отдельное заявление для оформления возрастной надбавки не нужно. Если право возникает не с первого дня месяца, первоначальную сумму определяют пропорционально количеству дней после даты рождения, а в дальнейшем денежные средства выплачивают в полном объеме.

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