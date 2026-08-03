С 1 августа для потребителей началось повышение тарифов в Ивано-Франковской области на централизованное водоснабжение и водоотвод, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет горсовета Яремче с учетом экономически обоснованных расходов на предоставление услуг.

Для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, тариф будет составлять 60 гривен за кубометр отдельно за каждую услугу.

Для населения, потребляющего до 5,8 кубометра воды в месяц на одно зарегистрированное лицо, установлен льготный тариф: 30 гривен за кубометр централизованного водоснабжения и 30 гривен за кубометр централизованного водоотведения.

Если же объем потребления превышает 5,8 кубометра на одного зарегистрированного человека в месяц, тариф будет составлять 60 гривен за кубометр как на водоснабжение, так и на водоотвод.

В местных властях объяснили, что пересмотр тарифов связан со значительным ростом себестоимости услуг и необходимостью обеспечить стабильную работу производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства.

Основной причиной называют существенное удорожание электроэнергии, которая является одной из самых больших составляющих тарифа из-за круглосуточной работы насосного оборудования. Также возросли расходы на топливо, реагенты на очистку и обеззараживание воды, материалы, запасные части, ремонтные работы и оплату труда.

В городских властях отмечают, что длительное применение экономически необоснованных тарифов приводит к накоплению долгов, усложняет проведение ремонтов, модернизацию оборудования и подготовку систем водоснабжения к осенне-зимнему периоду.

По словам чиновников, повышение тарифа в Ивано-Франковской области должно обеспечить бесперебойное предоставление услуг, оперативное устранение аварий, поддержание надлежащего качества водоснабжения и водоотведения, а также стабильную работу объектов критической инфраструктуры общества.

Источник: Яремчанский городской совет

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