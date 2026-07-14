Ограничения движения транспорта в Днепре остаются на стадии проекта.

Ограничения движения транспорта в Днепре могут ввести уже с 20 июля из-за запланированного ремонта тепловых сетей на улице Профессора Герасюты, сообщает Politeka.

Соответствующий проект решения обнародовал Днепровский городской совет. Если документ будет утвержден, проезд на определенном участке будет закрыт до 31 июля 2026 года.

Согласно проекту, работы проведут у дома №79 на улице Рабочей. Исполнителем определено КП «Теплоэнерго», отвечающее за ремонт инженерных сетей.

Перед началом работ предприятие должно согласовать с патрульной полицией временную схему организации дорожного движения и выполнить все необходимые меры безопасности.

На время ремонта будут установлены дорожные знаки, защитные ограждения и сигнальное освещение. Для пешеходов обустроят безопасный проход мимо места проведения работ.

В городском совете отмечают, что ограничения движения транспорта в Днепре остаются на стадии проекта. Окончательное решение о временном перекрытии еще не принято.

Водителям рекомендуют следить за официальными сообщениями, чтобы заранее спланировать маршрут и избежать возможных пробок.

Кроме того, в Днепропетровской области также сообщалось о подорожании проезда.

Теперь поездка по территории общины стоит 25 гривен вместо предыдущих 20. Именно этими маршрутами ежедневно пользуются работники, студенты и другие пассажиры, которые передвигаются по городу по повседневным делам.

Изменились и условия для направления Самар – Днепр. Теперь за один рейс необходимо оплатить 70 гривен. Для людей, регулярно ездящих между населенными пунктами, такие изменения означают дополнительные расходы.

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