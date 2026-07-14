Обмеження руху транспорту в Дніпрі наразі залишаються на стадії проєкту.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі можуть запровадити вже з 20 липня через запланований ремонт теплових мереж на вулиці Професора Герасюти, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення оприлюднила Дніпровська міська рада. Якщо документ затвердять, проїзд на визначеній ділянці буде закритий до 31 липня 2026 року.

Згідно з проєктом, роботи проведуть поблизу будинку №79 на вулиці Робочій. Виконавцем визначено КП «Теплоенерго», яке відповідатиме за ремонт інженерних мереж.

Перед початком робіт підприємство має погодити з патрульною поліцією тимчасову схему організації дорожнього руху та виконати всі необхідні заходи безпеки.

На час ремонту встановлять дорожні знаки, захисні огорожі та сигнальне освітлення. Для пішоходів облаштують безпечний прохід повз місце проведення робіт.

У міській раді зазначають, що обмеження руху транспорту в Дніпрі наразі залишаються на стадії проєкту. Остаточне рішення щодо тимчасового перекриття ще не ухвалене.

Водіям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями, щоб завчасно спланувати маршрут і уникнути можливих заторів.

Крім того, в Дніпропетровській області також повідомляли про подорожчання проїзду.

Тепер поїздка територією громади коштує 25 гривень замість попередніх 20. Саме цими маршрутами щодня користуються працівники, студенти та інші пасажири, які пересуваються містом у повсякденних справах.

Змінилися й умови для напрямку Самар — Дніпро. Відтепер за один рейс необхідно сплатити 70 гривень. Для людей, які регулярно їздять між населеними пунктами, такі зміни означають додаткові витрати.

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