Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області продовжується, адже у місті Самар офіційно затвердили нові тарифи на автобусні маршрути міського та приміського сполучення, передає видання Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет, після чого оновлені розцінки набрали чинності.

Тепер поїздка територією громади коштує 25 гривень замість попередніх 20. Саме цими маршрутами щодня користуються працівники, студенти та інші пасажири, які пересуваються містом у повсякденних справах.

Змінилися й умови для напрямку Самар — Дніпро. Відтепер за один рейс необхідно сплатити 70 гривень. Для людей, які регулярно їздять між населеними пунктами, такі зміни означають додаткові витрати.

У місцевій адміністрації пояснили перегляд вартості збільшенням витрат на пальне, ремонт автобусів, технічне обслуговування й забезпечення стабільної роботи транспорту. Саме економічні чинники стали головною причиною ухваленого рішення.

Перевізники зазначають, що без коригування тарифів існував ризик скорочення рейсів, насамперед на напрямках із невеликим пасажиропотоком. Додаткове фінансування, за їхніми словами, допоможе зберегти регулярність руху.

Водночас Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області посадовці пов'язують із потребою підтримати безперервне транспортне сполучення та забезпечити виконання затверджених маршрутів.

Оновлені розцінки вже діють для всіх операторів, які здійснюють перевезення. У міській владі також допускають, що питання тарифів можуть переглянути повторно, якщо собівартість послуг і надалі зростатиме.

Перед поїздкою пасажирам радять уточнювати актуальну оплату безпосередньо у перевізника, щоб уникнути непорозумінь під час посадки.

Джерело: pdshl_novik

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Дніпрі: що перевірити, якщо виплати раптово зникли