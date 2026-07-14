В июле 2026 года часть пенсионеров Днепропетровской области сможет получать ежемесячную доплату в размере 2595 гривен, сообщает Politeka.net.

Такая финансовая поддержка предусмотрена для отдельной категории граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В Пенсионном фонде Украины объяснили , что выплата установлена ​​законом №4695-IX «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Ее размер привязан к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность, поэтому в 2026 году надбавка составляет 2595 гривен.

Право на ежемесячную доплату в Днепропетровской области имеют неработающие пенсионеры, которые на момент аварии – 26 апреля 1986 года – проживали в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения. Также претендовать на выплату могут граждане, проживавшие на этих территориях до 1 января 1993 года.

В то же время, законодательством предусмотрен ряд ограничений. Доплату в Днепропетровской области не назначают лицам, которые после аварии выехали из зоны гарантированного добровольного отселения, а затем вернулись туда для постоянного проживания. Кроме того, выплата не предусмотрена для переехавших на загрязненные территории уже после 26 апреля 1986 года, а также для пенсионеров, которые продолжают работать.

При этом переезд в пределах одной и той же радиационно загрязненной территории не влияет на право получать указанную надбавку.

В Пенсионном фонде также напомнили, что в 2026 году был введен новый порядок подтверждения права на эту выплату. Если информация о проживании на загрязненной территории отсутствует в паспорте, Едином государственном демографическом реестре или базе данных Государственной миграционной службы, пенсионеры могут подтвердить этот факт через специальную комиссию.

Для этого необходимо обратиться в комиссию, действующую при соответствующей областной военной администрации. В Украине работают восемь таких комиссий, а документы для подтверждения права на надбавку нужно подать до 30 сентября 2026 года.

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