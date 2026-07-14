Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть отримати українці літнього віку, що відповідають певним критеріям.

У липні 2026 року частина пенсіонерів Дніпропетровської області зможе отримувати щомісячну доплату у розмірі 2 595 гривень, повідомляє Politeka.net.

Така фінансова підтримка передбачена для окремої категорії громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

У Пенсійному фонді України пояснили, що виплата встановлена законом №4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому у 2026 році надбавка становить 2 595 гривень.

Право на щомісячну доплату у Дніпропетровській області мають непрацюючі пенсіонери, які на момент аварії — 26 квітня 1986 року — проживали у зоні безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення. Також претендувати на виплату можуть громадяни, які мешкали на цих територіях до 1 січня 1993 року.

Водночас законодавством передбачено низку обмежень. Доплату у Дніпропетровській області не призначають особам, які після аварії виїхали із зони гарантованого добровільного відселення, а згодом повернулися туди для постійного проживання. Крім того, виплата не передбачена для тих, хто переїхав на забруднені території вже після 26 квітня 1986 року, а також для пенсіонерів, які продовжують працювати.

При цьому переїзд у межах однієї й тієї самої радіаційно забрудненої території не впливає на право отримувати зазначену надбавку.

У Пенсійному фонді також нагадали, що у 2026 році запроваджено новий порядок підтвердження права на цю виплату. Якщо інформація про проживання на забрудненій території відсутня у паспорті, Єдиному державному демографічному реєстрі або базі даних Державної міграційної служби, пенсіонери можуть підтвердити цей факт через спеціальну комісію.

Для цього необхідно звернутися до комісії, що діє при відповідній обласній військовій адміністрації. Наразі в Україні працюють вісім таких комісій, а документи для підтвердження права на надбавку потрібно подати до 30 вересня 2026 року.

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