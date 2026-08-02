Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается по состоянию на 2 августа, больше всего за последний месяц выросли цены на огурцы, сметану и курятину, что уже влияет на ежедневные расходы потребителей, пишет Politeka.net.

Стремительное удорожание зафиксировали в овощном сегменте. Средняя стоимость гладких огурцов достигла 134,25 гривен за килограмм. В начале июля этот показатель находился на уровне около 63 гривен, поэтому прирост превысил 71 гривну. В то же время, между торговыми сетями сохраняется значительный разрыв: в одном супермаркете килограмм стоит 69 гривен, тогда как в другом почти 200 гривен.

Заметно изменились и цены на молочную продукцию. Сметана «Простонаше» 20% в фасовке 340 граммов сейчас в среднем продается за 73,24 гривны. Для сравнения, средний показатель в июле составил 69,66 грн., а с начала месяца товар подорожал более чем на 10 гривен. Такая динамика свидетельствует о постепенном росте стоимости популярных продуктов ежедневного потребления.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области коснулось также мясной категории. Куриная тушка в настоящее время стоит в среднем 114 гривен за килограмм. Если сравнивать с началом июля, то прирост составляет 3,5 гривны. Хотя изменение не такое резкое, как в случае с овощами, тенденция к постепенному повышению сохраняется.

Специалисты отмечают, что сезонные товары традиционно демонстрируют наибольшую ценовую волатильность, в то время как молочный и мясной сегменты дорожают более плавно. На конечную сумму в чеке влияют логистические издержки, закупочная политика торговых сетей, объемы поставок и маркетинговые акции.

Покупателям рекомендуют регулярно сравнивать предложения разных супермаркетов, ведь разница в стоимости одинаковой продукции может достигать десятков гривен. Эксперты также советуют следить за акционными предложениями, позволяющими частично компенсировать рост потребительских цен.

Источник: Минфин

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