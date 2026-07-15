Украинцам подготовили графики отключения света, которые продлятся по многим адресам в Запорожье на 16 июля, пишет Politeka.net.
Графики отключения света в Запорожье на 16 июля продлятся в связи с плановыми и профилактическими работами, которые будут проводить на отдельных улицах.
АТ «Запоріжжяобленерго» предупредило жителей Запорожья о проведении плановых ремонтных работ на электросетях, через которые в течение дня часть потребителей временно останется без электроснабжения. С 10 до 17 часов будут выключать электроэнергию, однако только по следующим адресам:
- Арсена Коваленка (Адмирала Макарова): 142/1, 141/2, 146
- Борыспильска (Братська): 47, 49А
- Видома (Цетральна): 11, 9
- Зелена: 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8, 7, 2
- Краевыдна (Ленська): 19, 20а(д39, 14, 25, 24, ), 20Акв-1, 2, 18Н, 5
- Набережна: 19, 17д, 17б, 17в, 19а
- Оберегова (Громовои): 80, 80а
- Робитныча: 1-79 1--58
- Розвагы: 12, 17-19, 19/1, 16, 21-25, 27а, 27б, 28а, 34, 25а, 28, 27
- Санаторна: 21, 26
- Славутыча: 83, 145
- Столетова: 90/3
- пров. Арабатськый: 10, 11–19, 11а
Плановый ремонт будет проходить с 09:00 до 17:00. В настоящее время без света останутся жители домов, которые расположены по следующим адресам:
- Авангардна: 12, 34
- Автомобильна (Цымлянська): 23, 25, 7, 27
- Азовська: 1-9, 11, 2-10
- Академика Амосова (Кирова): 48, 75, 83
- Благовищенська (Иллича): 2, 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20
- Бодянського: 54
- Гончара: 68, 70
- Дмытра Мыргородського (Пионерська): 25-41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38
- Экскаваторна: 9
- Экспресивська: 26, 6
- Запоризька: 10, 10а, 10б, 10в, 38, 38А, 10д, 12в, 38а
- Калиброва: 10, 13а, 8, 8а, 13, 15, 15а
- Новомыколаивська (Новомосковська): 117-123, 123/2, 125, 127, 127/2, 129, 120, 122/1, 122/2, 122а, 126-130, 130а, 27, 28, 31, 33, 44, 54, 45, 47с, 63, 81, 81б, 64, 95, 107, 98, 98а, 100, 102
- Освитянська (Енгельса): 37
- Пидпрыемныцька (Зейська): 3, 6
- Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б
- Поштова: 139, 141а, 21
- Реактывна: 1
- Ремисныча: 2
- Святого Мыколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8
- Теплобудивна: 20, 20-22, 22, 28, 30
- Троицька (Чекистив): 10
- Тролейбусна: 1, 34, 36, 34а
- Феодосийська: 2, 3а, 5, 3
- Шкильна: 19а, 21
- пр. Соборный: 29, 87б, 87в
- шосе Пивденне: 2, 2А, 2Б
- шосе Пивничне: 2, 3, 37, 3А, 3Б, 3В.
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