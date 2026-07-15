Графики отключения света в Запорожье на 16 июля производятся для поддержания стабильной работы электросетей.

Украинцам подготовили графики отключения света, которые продлятся по многим адресам в Запорожье на 16 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 16 июля продлятся в связи с плановыми и профилактическими работами, которые будут проводить на отдельных улицах.

АТ «Запоріжжяобленерго» предупредило жителей Запорожья о проведении плановых ремонтных работ на электросетях, через которые в течение дня часть потребителей временно останется без электроснабжения. С 10 до 17 часов будут выключать электроэнергию, однако только по следующим адресам:

Арсена Коваленка (Адмирала Макарова): 142/1, 141/2, 146

Борыспильска (Братська): 47, 49А

Видома (Цетральна): 11, 9

Зелена: 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8, 7, 2

Краевыдна (Ленська): 19, 20а(д39, 14, 25, 24, ), 20Акв-1, 2, 18Н, 5

Набережна: 19, 17д, 17б, 17в, 19а

Оберегова (Громовои): 80, 80а

Робитныча: 1-79 1--58

Розвагы: 12, 17-19, 19/1, 16, 21-25, 27а, 27б, 28а, 34, 25а, 28, 27

Санаторна: 21, 26

Славутыча: 83, 145

Столетова: 90/3

пров. Арабатськый: 10, 11–19, 11а

Плановый ремонт будет проходить с 09:00 до 17:00. В настоящее время без света останутся жители домов, которые расположены по следующим адресам:

Авангардна: 12, 34

Автомобильна (Цымлянська): 23, 25, 7, 27

Азовська: 1-9, 11, 2-10

Академика Амосова (Кирова): 48, 75, 83

Благовищенська (Иллича): 2, 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20

Бодянського: 54

Гончара: 68, 70

Дмытра Мыргородського (Пионерська): 25-41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38

Экскаваторна: 9

Экспресивська: 26, 6

Запоризька: 10, 10а, 10б, 10в, 38, 38А, 10д, 12в, 38а

Калиброва: 10, 13а, 8, 8а, 13, 15, 15а

Новомыколаивська (Новомосковська): 117-123, 123/2, 125, 127, 127/2, 129, 120, 122/1, 122/2, 122а, 126-130, 130а, 27, 28, 31, 33, 44, 54, 45, 47с, 63, 81, 81б, 64, 95, 107, 98, 98а, 100, 102

Освитянська (Енгельса): 37

Пидпрыемныцька (Зейська): 3, 6

Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б

Поштова: 139, 141а, 21

Реактывна: 1

Ремисныча: 2

Святого Мыколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8

Теплобудивна: 20, 20-22, 22, 28, 30

Троицька (Чекистив): 10

Тролейбусна: 1, 34, 36, 34а

Феодосийська: 2, 3а, 5, 3

Шкильна: 19а, 21

пр. Соборный: 29, 87б, 87в

шосе Пивденне: 2, 2А, 2Б

шосе Пивничне: 2, 3, 37, 3А, 3Б, 3В.

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