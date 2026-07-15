Українцям підготували графіки відключення світла, що будуть тривати за багатьма адресами у Запоріжжі на 16 липня, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 16 липня триватимуть у зв'язку з плановими та профілактичними роботами, що проводитимуть на окремих вулицях.
АТ «Запоріжжяобленерго» попередило мешканців Запоріжжя про проведення планових ремонтних робіт на електромережах, через які упродовж дня частина споживачів тимчасово залишиться без електропостачання. З 10 до 17 години вимикатимуть електроенергію, проте тільки за наступними адресами:
- Арсена Коваленка (Адмірала Макарова): 142/1, 141/2, 146
- Бориспільска (Братська): 47, 49А
- Відома (Цетральна): 11, 9
- Зелена: 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8, 7, 2
- Краєвидна (Ленська): 19, 20а(д39, 14, 25, 24, ), 20Акв-1, 2, 18Н, 5
- Набережна: 19, 17д, 17б, 17в, 19а
- Оберегова (Громової): 80, 80а
- Робітнича: 1-79 1--58
- Розваги: 12, 17-19, 19/1, 16, 21-25, 27а, 27б, 28а, 34, 25а, 28, 27
- Санаторна: 21, 26
- Славутича: 83, 145
- Столєтова: 90/3
- пров. Арабатський: 10, 11–19, 11а
Плановий ремонт проходитиме з 09:00 до 17:00 години. На цей час без світла залишаться мешканці будинків, що розташовані за такими адресами:
- Авангардна: 12, 34
- Автомобільна (Цимлянська): 23, 25, 7, 27
- Азовська: 1-9, 11, 2-10
- Академіка Амосова (Кірова): 48, 75, 83
- Благовіщенська (Ілліча): 2, 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20
- Бодянського: 54
- Гончара: 68, 70
- Дмитра Миргородського (Піонерська): 25-41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38
- Екскаваторна: 9
- Експресівська: 26, 6
- Запорізька: 10, 10а, 10б, 10в, 38, 38А, 10д, 12в, 38а
- Каліброва: 10, 13а, 8, 8а, 13, 15, 15а
- Новомиколаївська (Новомосковська): 117-123, 123/2, 125, 127, 127/2, 129, 120, 122/1, 122/2, 122а, 126-130, 130а, 27, 28, 31, 33, 44, 54, 45, 47с, 63, 81, 81б, 64, 95, 107, 98, 98а, 100, 102
- Освітянська (Енгельса): 37
- Підприємницька (Зейська): 3, 6
- Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б
- Поштова: 139, 141а, 21
- Реактивна: 1
- Реміснича: 2
- Святого Миколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8
- Теплобудівна: 20, 20-22, 22, 28, 30
- Троїцька (Чекістів): 10
- Тролейбусна: 1, 34, 36, 34а
- Феодосійська: 2, 3а, 5, 3
- Шкільна: 19а, 21
- пр. Соборний: 29, 87б, 87в
- шосе Південне: 2, 2А, 2Б
- шосе Північне: 2, 3, 37, 3А, 3Б, 3В.
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