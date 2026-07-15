Графіки відключення світла у Запоріжжі на 16 липня проводяться для підтримання стабільної роботи електромереж.

Українцям підготували графіки відключення світла, що будуть тривати за багатьма адресами у Запоріжжі на 16 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 16 липня триватимуть у зв'язку з плановими та профілактичними роботами, що проводитимуть на окремих вулицях.

АТ «Запоріжжяобленерго» попередило мешканців Запоріжжя про проведення планових ремонтних робіт на електромережах, через які упродовж дня частина споживачів тимчасово залишиться без електропостачання. З 10 до 17 години вимикатимуть електроенергію, проте тільки за наступними адресами:

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова): 142/1, 141/2, 146

Бориспільска (Братська): 47, 49А

Відома (Цетральна): 11, 9

Зелена: 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8, 7, 2

Краєвидна (Ленська): 19, 20а(д39, 14, 25, 24, ), 20Акв-1, 2, 18Н, 5

Набережна: 19, 17д, 17б, 17в, 19а

Оберегова (Громової): 80, 80а

Робітнича: 1-79 1--58

Розваги: 12, 17-19, 19/1, 16, 21-25, 27а, 27б, 28а, 34, 25а, 28, 27

Санаторна: 21, 26

Славутича: 83, 145

Столєтова: 90/3

пров. Арабатський: 10, 11–19, 11а

Плановий ремонт проходитиме з 09:00 до 17:00 години. На цей час без світла залишаться мешканці будинків, що розташовані за такими адресами:

Авангардна: 12, 34

Автомобільна (Цимлянська): 23, 25, 7, 27

Азовська: 1-9, 11, 2-10

Академіка Амосова (Кірова): 48, 75, 83

Благовіщенська (Ілліча): 2, 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20

Бодянського: 54

Гончара: 68, 70

Дмитра Миргородського (Піонерська): 25-41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38

Екскаваторна: 9

Експресівська: 26, 6

Запорізька: 10, 10а, 10б, 10в, 38, 38А, 10д, 12в, 38а

Каліброва: 10, 13а, 8, 8а, 13, 15, 15а

Новомиколаївська (Новомосковська): 117-123, 123/2, 125, 127, 127/2, 129, 120, 122/1, 122/2, 122а, 126-130, 130а, 27, 28, 31, 33, 44, 54, 45, 47с, 63, 81, 81б, 64, 95, 107, 98, 98а, 100, 102

Освітянська (Енгельса): 37

Підприємницька (Зейська): 3, 6

Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б

Поштова: 139, 141а, 21

Реактивна: 1

Реміснича: 2

Святого Миколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8

Теплобудівна: 20, 20-22, 22, 28, 30

Троїцька (Чекістів): 10

Тролейбусна: 1, 34, 36, 34а

Феодосійська: 2, 3а, 5, 3

Шкільна: 19а, 21

пр. Соборний: 29, 87б, 87в

шосе Південне: 2, 2А, 2Б

шосе Північне: 2, 3, 37, 3А, 3Б, 3В.

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