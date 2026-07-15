Энергетики рекомендуют жителям заранее подготовиться к графику отключения света в Винницкой области на 16 июля.

Жителей Винницкой области предупредили о дополнительных плановых отключениях света, которые состоятся 16 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Энергетики рекомендуют жильцам заранее подготовиться к возможным неудобствам: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.



По информации АО «Винницаоблэнерго», одним из населенных пунктов, где 16 июля будут выполняться плановые работы, станет село Олексиивка. С 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей, проживающих на улицах:

Колгоспна — 2, 2А, 3, 5, 7, 11, 12

Коцюбынського — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 200

Ленина — 2, 83, 123

Мельныкы — 1, 2, 3, 500

Мыру — 1, 2, 3, 4Н, 5, 8, 501

Перемогы — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 506

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 123

Кроме того, ремонтные бригады будут работать в населенном пункте Гута-Мовчанська. Здесь плановые отключения электроэнергии также запланированы с 09.00 до 17.00. Временные ограничения будут действовать для потребителей, проживающих на определенных графиком улицах:

Вышнева — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

Гагарина — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35

Лермонтова — 17, 18, 41

Тытова — 2, 8, 9

В этот же промежуток времени – с 09:00 до 17:00 – без света временно останется часть жителей села Камянногирка. Плановые отключения коснутся домов на улицах:

Зарична — 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34

Колгоспна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20

Кооператывна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 8, 9, 10, 11/1, 12, 13, 15, 17

Коцюбынського — 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18

Леси Украинкы — 1В, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25/1, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 56А, 59, 65, 67, 69, 70, 71

Лисова — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12

М.Вовчка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 19, 20, 21, 23/2, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 61

Мічурина — 1, 2, 4, 5, 6, 8

Молодижна — 500

Незалежности — 1, 2, 2/1, 4, 5, 8, 8/1, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 16, 16/1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67

Перемогы — 3

Петра Сагайдачного — 2, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 19/1, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 500

Соборна — 17

Шевченка — 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

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