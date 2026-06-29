Новая система оплаты за проезд в Виннице осуществляется местными транспортниками с целью улучшения качества обслуживания.

Новая система оплаты за проезд в Виннице вводится в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, сообщает Politeka.

Новая система оплаты за проезд в Виннице предполагает появление в салонах подвижного состава специальных цветных наклейок с графическими кодами для мгновенного проведения платежей.

Специалисты Винницкой транспортной компании отмечают, что теперь пассажиры будут видеть в транспорте два типа наклеек, визуально отличающихся друг от друга.

В частности идентификаторы от ПриватБанка имеют желтый цвет, тогда как наклейки для пользователей сервисов monobank – розовые.

Важно понимать, что, несмотря на брендирование определенными банками, каждый пассажир имеет техническую возможность рассчитаться за свою поездку по карте любого банковского учреждения Украины.

Администрация перевозчика разъяснила алгоритмы действий для успешного приобретения проездного документа через различные цифровые платформы.

Если пассажир использует мобильное приложение Приват24, ему необходимо открыть приложение и отсканировать соответствующий код в салоне. После этого система предложит выбрать нужное количество билетов и банковскую карту, с которой будут списаны средства.

Сам электронный документ автоматически сохраняется в разделе Еще, где во вкладке Транспорт можно найти историю поездок в городском транспорте.

При использовании обычной камеры смартфона без входа в приложение устройство откроет специальную страницу в браузере.

Новая система оплаты за проезд в Виннице также адаптирована под потребности пользователей приложения monobank, где процедура максимально упрощена для клиента.

При сканировании кода через это приложение пассажиру достаточно подтвердить операцию, и билет со всеми необходимыми реквизитами откроется в окне браузера.

Если же оплата производится через стандартную камеру телефона, система предоставит выбор способа расчета и сразу отобразит билет на дисплее после завершения транзакции.

Источник: ВинницаТрансКомпани

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