Енергетики рекомендують мешканцям заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Вінницькій області на 16 липня.

Жителів Вінницької області попередили про додаткові планові відключення світла, які відбудуться 16 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 16 липня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Енергетики рекомендують мешканцям заздалегідь підготуватися до можливих незручностей: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.



За інформацією АТ «Вінницяобленерго», одним із населених пунктів, де 16 липня виконуватимуться планові роботи, стане село Олексіївка. З 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів, які проживають на вулицях:

Колгоспна — 2, 2А, 3, 5, 7, 11, 12

Коцюбинського — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 200

Леніна — 2, 83, 123

Мельники — 1, 2, 3, 500

Миру — 1, 2, 3, 4Н, 5, 8, 501

Перемоги — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 506

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 123

Крім того, ремонтні бригади працюватимуть у населеному пункті Гута-Мовчанська. Тут планові відключення електроенергії також заплановані з 09:00 до 17:00. Тимчасові обмеження діятимуть для споживачів, які проживають на визначених графіком вулицях:

Вишнева — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

Гагаріна — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35

Лермонтова — 17, 18, 41

Титова — 2, 8, 9

У цей же проміжок часу — з 09:00 до 17:00 — без світла тимчасово залишиться частина жителів села Кам'яногірка. Планові відключення торкнуться будинків на вулицях:

Зарічна — 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34

Колгоспна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20

Кооперативна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 8, 9, 10, 11/1, 12, 13, 15, 17

Коцюбинського — 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18

Лесі Українки — 1В, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25/1, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 56А, 59, 65, 67, 69, 70, 71

Лісова — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12

М.Вовчка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 19, 20, 21, 23/2, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 61

Мічуріна — 1, 2, 4, 5, 6, 8

Молодіжна — 500

Незалежності — 1, 2, 2/1, 4, 5, 8, 8/1, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 16, 16/1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67

Перемоги — 3

Петра Сагайдачного — 2, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 19/1, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 500

Соборна — 17

Шевченка — 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

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