Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове вынесено на общественное обсуждение.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове может стать реальностью в ближайшее время, передает Politeka.

ЛГКП «Львовводоканал» официально сообщило о намерении скорректировать стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода, объясняя это стремительным ростом производственных затрат.

На предприятии напомнили, что для населения действующие цены остаются на уровне 2022 года. Они были сформированы на основе экономических показателей 2021 года, тогда как за последние годы существенно изменились цены на электроэнергию, горючее, реагенты, оплату труда и налоговые платежи.

Об этом сообщает Львовский городской совет .

По информации водоканала, действующие тарифы уже не покрывают фактическую себестоимость услуг. Если в 2025 году уровень возмещения составил около 71%, то по итогам первого квартала 2026 он снизился до 61,8%. Поэтому городской совет вынужден финансово поддерживать предприятие, чтобы избежать накопления долгов за электроэнергию и обеспечить бесперебойную работу систем.

Среди главных причин пересмотра называют подорожание электроэнергии более чем на 30%, увеличение расходов на горюче-смазочные материалы, повышение минимальных зарплат в соответствии с отраслевым соглашением, рост единого социального взноса, налогов и стоимости хранения горючего для резервных генераторов. Все это оказало существенное влияние на финансовое состояние предприятия и возможность выполнять ремонты и реализовывать инвестиционные программы.

Именно поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове вынесено на общественное обсуждение. После проведенных расчетов "Львовводоканал" предложил новые тарифы для населения. Стоимость централизованного водоснабжения может вырасти с 30,32 до 36,04 гривны за кубометр с НДС, а водоотвод с 17,06 до 20,34 гривны. В случае утверждения, общая цена комплексной услуги составит 56,38 гривны за кубометр вместо нынешних 47,39 гривны.

Окончательное решение должен принять Львовский городской совет. После завершения общественного обсуждения вопросы будут рассматриваться в установленном законодательством порядке.

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