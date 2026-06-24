Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области рассматривается как пример сложного согласования интересов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области в Трускавецком сообществе с 1 июля сопровождается пересмотром стоимости вывоза бытовых отходов в рамках нового решения исполнительного комитета, сообщает Politeka.

Изменения были приняты на заседании 22 июня. Они касаются города Трускавец и части окрестных населенных пунктов. Отдельным оператором определена компания «Эколайфсити», отвечающая за сбор и транспортировку отходов.

Для жителей многоквартирных домов в Трускавце ежемесячный платеж вырастет с 65,63 до 69,50 грн. Дополнительно вводится абонентская составляющая, формирующая сумму в квитанциях.

В селах Станиля, Доброгостов и Быстрый также утверждены обновленные расчеты. В то же время для Уличного, Орова и Зимовок решение отложили из-за резкого увеличения финансовой нагрузки при новой схеме начисления.

В этих населенных пунктах обсуждали переход от фиксированной оплаты из домохозяйства к начислению с каждого лица. Такой подход вызвал отрицание части представителей местного самоуправления и старост.

Именно в этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области рассматривается как пример сложного согласования интересов между обществом, поставщиком услуг и органами власти.

После завершения консультаций для трех сел планируется подготовить отдельный вариант расчетов и вынести его на последующее рассмотрение исполкома в июле.

Окончательные условия тарифов вступят в силу после официального обнародования решения и завершения всех процедур согласования.

Источник: dailylviv

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