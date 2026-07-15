Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові може стати реальністю вже найближчим часом, передає Politeka.

ЛМКП «Львівводоканал» офіційно повідомило про намір скоригувати вартість централізованого водопостачання та водовідведення, пояснюючи це стрімким зростанням виробничих витрат.

На підприємстві нагадали, що для населення чинні розцінки залишаються на рівні 2022 року. Вони були сформовані на основі економічних показників 2021-го, тоді як за останні роки суттєво змінилися ціни на електроенергію, пальне, реагенти, оплату праці та податкові платежі.

Повідомляє про це Львівська міська рада.

За інформацією водоканалу, діючі тарифи вже не покривають фактичної собівартості послуг. Якщо у 2025 році рівень відшкодування становив близько 71%, то за підсумками першого кварталу 2026-го він знизився до 61,8%. Через це міська рада змушена фінансово підтримувати підприємство, щоб уникнути накопичення боргів за електроенергію та забезпечити безперебійну роботу систем.

Серед головних причин перегляду називають подорожчання електроенергії більш ніж на 30%, збільшення витрат на паливно-мастильні матеріали, підвищення мінімальних зарплат відповідно до галузевої угоди, зростання єдиного соціального внеску, податків і вартості зберігання пального для резервних генераторів. Усе це суттєво вплинуло на фінансовий стан підприємства та можливість виконувати ремонти й реалізовувати інвестиційні програми.

Саме тому підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові винесене на громадське обговорення. Після проведених розрахунків «Львівводоканал» запропонував нові тарифи для населення. Вартість централізованого водопостачання може зрости з 30,32 до 36,04 гривні за кубометр із ПДВ, а водовідведення — з 17,06 до 20,34 гривні. У разі затвердження загальна ціна комплексної послуги становитиме 56,38 гривні за кубометр замість нинішніх 47,39 гривні.

Остаточне рішення має ухвалити Львівська міська рада. Після завершення громадського обговорення питання розглядатимуть у встановленому законодавством порядку.

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