Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предусматривает ежемесячные доплаты для отдельных категорий граждан, имеющих особые заслуги перед государством, передает Politeka.

Благодаря такой поддержке отдельные получатели могут ежемесячно дополнительно получать почти тысячу гривен сверх основного размера пенсионного обеспечения.

Соответствующие выплаты назначаются согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Программа призвана поддержать людей, вклад которых в развитие страны официально отмечен государственными наградами и почетными званиями.

В частности, денежное пособие для пенсионеров в Запорожье доступно Героям Украины, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, а также гражданам, которые после обретения независимости получили четыре или более государственных орденов. В список входят и владельцы отдельных почетных званий, среди которых народные артисты.

Право на дополнительные средства имеют также матери-героини, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста. В определенных законом случаях выплату могут назначить отцу, если он самостоятельно занимался воспитанием после смерти матери или лишения ее родительских прав. При расчете учитываются и усыновленные дети.

Размер доплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2564 гривны.

В зависимости от категории получателя ежемесячная надбавка определяется в пределах от 35% до 40% указанного показателя. Это означает, что сумма поддержки составляет от 897 до 1 026 гривен. Финансирование осуществляется на средства государственного бюджета, а выплата носит постоянный характер.

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