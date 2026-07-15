Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі передбачає щомісячні доплати для окремих категорій громадян, які мають особливі заслуги перед державою, передає Politeka.

Завдяки такій підтримці окремі отримувачі можуть щомісяця додатково одержувати майже тисячу гривень понад основний розмір пенсійного забезпечення.

Відповідні виплати призначаються згідно із Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Програма покликана підтримати людей, чий внесок у розвиток країни офіційно відзначений державними нагородами та почесними званнями.

Зокрема, грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі доступна Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, а також громадянам, які після здобуття незалежності отримали чотири або більше державних орденів. До переліку входять і власники окремих почесних звань, серед яких народні артисти.

Право на додаткові кошти мають також матері-героїні, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. У визначених законом випадках виплату можуть призначити батькові, якщо саме він самостійно займався вихованням після смерті матері або позбавлення її батьківських прав. Під час розрахунку враховуються й усиновлені діти.

Розмір доплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 564 гривні.

Залежно від категорії одержувача, щомісячна надбавка визначається у межах від 35% до 40% зазначеного показника. Це означає, що сума підтримки нині становить від 897 до 1 026 гривень. Фінансування здійснюється коштом державного бюджету, а виплата має постійний характер.

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