Украинцам показали, какие будут графики отключения света в Черниговской области на 17 июля, сообщает издание Politeka.net.
Жителей Черниговской области предупредили о плановых графиках отключения света на 17 июля. Временные ограничения электроснабжения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ, необходимых для бесперебойной работы электросетей.
По информации АТ «Черниговоблэнерго», в городе Корюкивка плановые работы продлятся с 08:00 до 17:00. В этот период электроснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- 1-й Садовый — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Бульварна — 16, 54
- Бульварный — 2, 4, 6, 8, 10, 15
- Васыля Сымоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
- Володымыра Барвинка — 2А
- Гетьмана Самойловыча — 1, 2, 2А, 2Б/66, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39В, 74/55
- Зарична — 28
- Паркова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- Полиська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26
- Садова — 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2Є
- Франка — 1, 2, 4, 5, 5В/29, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 69, 140А
- Шевченка — 1А, 2, 40, 40А, 42, 44, 48, 52, 56, 154
С 09:00–19:00 не будет электричества в городе Остер из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи. Обесточат такие улицы:
- Б. Хмельныцького — 2, 2А, 2Б, 4
- Вийськового льотчыка Игоря Мороза — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51
- Леси Украинкы — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57
- Мальовныча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17
- Незалежности — 31
- Олега Васюка — 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46
- Шевченка — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67А, 68, 69А, 71, 71А, 71Б, 72, 73А, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96
Кроме того, в городе Нижыни электроэнергию будут выключать с 08:00 до 19:00. Отключения коснутся отдельных домов на следующих улицах:
- 1 Луговый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
- 2 Луговый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 3 Луговый — 2, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19
- Берегова — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- Бровченкив — 19, 21, 22
- Вадыма Добролижа — 1, 1А, 1Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61
- Вересневый — 1, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 1Е, 2, 2А, 2В, 2Г, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 7, 9, 11, 11А, 13, 17
- Вызволення — 11, 13, 15, 16, 18
- Воздвиженська — 141–180, 182–198, 200, 201, 203–269, 271, 276, 282 (включно с домами: 151, 151А, 158Б, 158/1, 162, 162Б, 162В, 162Г, 162Д, 162Ж, 184А, 197А, 204А, 211, 211А, 231, 231А, 240, 240А, 240Б, 263А)
- Вознесенська — 271
- Володымырська — 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40А, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 68, 69, 69А, 69Б, 70
- Добровольцив — 6, 8, 10
- Заможний — 1, 3, 8, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 36, 51, 53, 55
- Ивана Сошенка — 17, 75
- Иванивська — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 9, 10, 11, 12, 14
- Кармелюка — 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 62
- Каталеивська — 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27
- Колгоспный — 2, 3, 6, 15
- Кручанська — 1, 2, 3, 4, 5
- Курганськый — 1, 2, 3, 4, 4А, 7, 9, 11, 13
- Леонида Крывця — 1–11, 13–18
- Лозовый — 11, 12, 13, 14
- Лучыцького — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 28А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- Остерська — 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 54, 56, 58
- Писочна — 4
- Польова — 1, 2, 3, 4, 5
- Резниченка — 69, 71, 76, 78, 80, 82
- Селянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- Сергиія Шышка — 1–41, 43, 45, 47
- Сошенка Ивана — 1–9, 9А, 10А, 10В, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 19, 21, 23, 25, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 35А, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75А, 77, 79, 79А, 79Б, 79В, 79Г, 81, 83, 83А, 83Б, 83В, 85, 87, 89, 91, 91А, 93, 95, 97
- Станислава Прощенка — 13Б
- Тернавиотив — 10
- Щаслывый — 4, 8, 14.
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