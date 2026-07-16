Графіки відключення світла у Чернігівській області на 17 липня пов'язані з важливими роботами на електромережах.

Українцям показали, якими будуть графіки відключення світла у Чернігівській області на 17 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Жителів Чернігівської області попередили про планові графіки відключення світла на 17 липня. Тимчасові обмеження електропостачання пов'язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт, необхідних для безперебійної роботи електромереж.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», у місті Корюківка планові роботи триватимуть з 08:00 до 17:00. На цей період електропостачання буде відсутнє за такими адресами:

1-й Садовий — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Бульварна — 16, 54

Бульварний — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Василя Симоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володимира Барвінка — 2А

Гетьмана Самойловича — 1, 2, 2А, 2Б/66, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39В, 74/55

Зарічна — 28

Паркова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Поліська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26

Садова — 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2Є

Франка — 1, 2, 4, 5, 5В/29, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 69, 140А

Шевченка — 1А, 2, 40, 40А, 42, 44, 48, 52, 56, 154

З 09:00–19:00 години не буде електрики в місті Остер через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі. Знеструмлять такі вулиці:



Б. Хмельницького — 2, 2А, 2Б, 4

Військового льотчика Ігоря Мороза — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51

Лесі Українки — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57

Мальовнича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Незалежності — 31

Олега Васюка — 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46

Шевченка — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67А, 68, 69А, 71, 71А, 71Б, 72, 73А, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96

Крім того, у місті Ніжин електроенергію вимикатимуть з 08:00 до 19:00. Відключення торкнуться окремих будинків на таких вулицях:

1 Луговий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

2 Луговий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

3 Луговий — 2, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19

Берегова — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Бровченків — 19, 21, 22

Вадима Доброліжа — 1, 1А, 1Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61

Вересневий — 1, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 1Е, 2, 2А, 2В, 2Г, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 7, 9, 11, 11А, 13, 17

Визволення — 11, 13, 15, 16, 18

Воздвиженська — 141–180, 182–198, 200, 201, 203–269, 271, 276, 282 (включно з будинками: 151, 151А, 158Б, 158/1, 162, 162Б, 162В, 162Г, 162Д, 162Ж, 184А, 197А, 204А, 211, 211А, 231, 231А, 240, 240А, 240Б, 263А)

Вознесенська — 271

Володимирська — 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40А, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 68, 69, 69А, 69Б, 70

Добровольців — 6, 8, 10

Заможний — 1, 3, 8, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 36, 51, 53, 55

Івана Сошенка — 17, 75

Іванівська — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Кармелюка — 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 62

Каталеївська — 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27

Колгоспний — 2, 3, 6, 15

Кручанська — 1, 2, 3, 4, 5

Курганський — 1, 2, 3, 4, 4А, 7, 9, 11, 13

Леоніда Кривця — 1–11, 13–18

Лозовий — 11, 12, 13, 14

Лучицького — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 28А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Остерська — 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 54, 56, 58

Пісочна — 4

Польова — 1, 2, 3, 4, 5

Резніченка — 69, 71, 76, 78, 80, 82

Селянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Сергія Шишка — 1–41, 43, 45, 47

Сошенка Івана — 1–9, 9А, 10А, 10В, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 19, 21, 23, 25, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 35А, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75А, 77, 79, 79А, 79Б, 79В, 79Г, 81, 83, 83А, 83Б, 83В, 85, 87, 89, 91, 91А, 93, 95, 97

Станіслава Прощенка — 13Б

Тернавіотів — 10

Щасливий — 4, 8, 14.

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