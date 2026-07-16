Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком вновь стало актуальным после обращения ООО «ЭКОСТАЙЛ» в исполнительный комитет городского совета о корректировке стоимости услуги по управлению бытовыми отходами, передает издание Politeka.

Компания предоставила соответствующие расчеты 29 июня 2026 года. В обращении указано, что необходимость пересмотра связана с существенным подорожанием дизельного горючего, непосредственно влияющего на расходы при сборе и транспортировке мусора.

Информацию об этом предоставляет Кропивницкий городской совет .

Если исполком поддержит предложенные изменения, жители многоквартирных домов будут платить 89,45 гривны на одного человека ежемесячно. Это на 2,22 гривны или на 2,54% больше, чем действующий размер оплаты.

Для владельцев частных домовладений предусмотрена сумма 93,70 грн. По сравнению с действующим показателем он увеличится на 2,31 гривны, что составляет 2,53%.

В ООО «ЭКОСТАЙЛ» объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком является следствием роста эксплуатационных расходов, прежде всего, стоимости горючего, без которого невозможно обеспечить стабильное предоставление сервиса.

Подробное экономическое обоснование и структура предложенных расценок уже обнародованы на официальных ресурсах предприятия и Кропивницкого городского совета. Окончательное решение по утверждению новых сумм будет приниматься исполнительным комитетом после рассмотрения представленных материалов.

Кроме того, цены в Кировоградской области поднялись и на проезд.

Автоперевозчики объясняют пересмотр стоимости ростом расходов на горючее, ремонт автобусов, закупку комплектующих и техническое обслуживание транспорта. Также на себестоимость влияют более сложные логистические процессы и общее удорожание эксплуатации подвижного состава.

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