Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком происходит в соответствии с определенной законодательством процедурой.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком могут быть введены после повторного обращения компании «ЭКОСТАЙЛ», которая инициировала пересмотр стоимости услуг по вывозу бытовых отходов, сообщает Politeka.

Соответствующее предложение предприятие подало в исполнительный комитет городского совета.

Необходимость корректировки объясняют существенным ростом цен на дизельное топливо. В компании отмечают, что именно этот фактор оказывает заметное влияние на себестоимость работ и требует обновления действующих расчетов.

В случае одобрения проекта жители многоэтажек будут платить 89,45 гривны на одного человека ежемесячно. Для частного сектора предлагают сумму 93,70 грн. В обоих случаях предложенные показатели более чем на два процента превышают нынешний уровень.

В городском совете также отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком проходит в соответствии с определенной законодательством процедурой. Экономическое обоснование вместе со структурой расходов уже обнародовано на официальных информационных ресурсах.

После завершения общественного обсуждения, все полученные материалы рассматривают профильные специалисты. Только после этого вопрос вынесут на заседание исполнительного комитета для принятия окончательного решения.

Также стоит отметить, что если проект поддержат, новые расценки начнут действовать после официального обнародования документа в установленном порядке. Городские власти призывают граждан следить за ходом разбирательства, ведь окончательные показатели могут быть скорректированы по результатам обсуждения.

Источник: fotoinform

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