Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому є наслідком зростання експлуатаційних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому знову стало актуальним після звернення ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» до виконавчого комітету міської ради щодо коригування вартості послуги з управління побутовими відходами, передає видання Politeka.

Компанія подала відповідні розрахунки 29 червня 2026 року. У зверненні зазначено, що необхідність перегляду пов'язана зі суттєвим подорожчанням дизельного пального, яке безпосередньо впливає на витрати під час збору та транспортування сміття.

Інформацію про це надає Кропивницька міська рада.

Якщо виконком підтримає запропоновані зміни, жителі багатоквартирних будинків сплачуватимуть 89,45 гривні на одну особу щомісяця. Це на 2,22 гривні або 2,54% більше, ніж діючий розмір оплати.

Для власників приватних домоволодінь передбачено суму 93,70 гривні. Порівняно з чинним показником вона збільшиться на 2,31 гривні, що становить 2,53%.

У ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому є наслідком зростання експлуатаційних витрат, насамперед вартості пального, без якого неможливо забезпечити стабільне надання сервісу.

Детальне економічне обґрунтування та структура запропонованих розцінок уже оприлюднені на офіційних ресурсах підприємства і Кропивницької міської ради. Остаточне рішення щодо затвердження нових сум ухвалюватиме виконавчий комітет після розгляду поданих матеріалів.

Крім того, ціни в Кіровоградській області піднялися також і на проїзд.

Автоперевізники пояснюють перегляд вартості зростанням витрат на пальне, ремонт автобусів, закупівлю комплектуючих і технічне обслуговування транспорту. Також на собівартість впливають складніші логістичні процеси та загальне подорожчання експлуатації рухомого складу.

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