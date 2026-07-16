Жителей нескольких населённых пунктов предупредили о плановых графиках отключения света в Черкасской области на 17 июля.

Графики отключения света в Черкасской области на 17 июля будут продолжаться по многим адресам из-за плановых работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Жителей нескольких населённых пунктов предупредили о плановых графиках отключения света в Черкасской области на 17 июля. Временные ограничения связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях, необходимых для поддержания стабильной работы энергосистемы, обновления оборудования и предотвращения возможных аварийных отключений.

По информации ПАО «Черкассыоблэнерго», в селе Будкы с 08:00–17:00 без электроснабжения временно останутся украинцы, проживающие на улицах:

Калынова — 4, 8, 10, 12

Незалежности — 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, б/н

Сонячный — 1, 3, 5

Кроме того, в график плановых обесточений вошло село Плескачивка. Здесь электроснабжение будет временно прекращено с 08:00–17:00 для части домов, расположенных на улицах:

Монастырська — 84, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116

Радиозаводськый — 1А, 2, 3, 5, 7, 8, 9

С 08:00–17:00 плановые работы также состоятся в селе Попивка. Здесь ремонтные бригады будут работать в течение дня, поэтому свет временно выключат по адресам:

Береговый — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20

Пидлисный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Садовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Степовый — 1, 2, 3, 4, 4/зКФД, 5, 6, 7, 10, 11

Т. Шевченка — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37

Центральна — 67, 94, 96, 98, 102, 104/зДК, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/КФД, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119/зДКФ, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 143/зД, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159/зДФ, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207.

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