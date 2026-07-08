Плановые графики отключения света в Черкасской области на 9 июля вводятся по многим адресам.

Графики отключения света в Черкасской области на 9 июля были запланированы по плановым и профилактическим работам, сообщает Politeka.net.

Плановые графики отключения света в Черкасской области на 9 июля будут введены для выполнения регламентного технического обслуживания электросетей. Энергетики будут проводить диагностику оборудования, ремонт отдельных участков сетей и замену элементов.

По информации «Черкассыоблэнерго», 9 июля с 08:00 до 17:00 будут продолжаться плановые и профилактические работы в селе Мартынивка. Без электроэнергии временно останутся по следующим адресам:

Робитныча

Терещенка — 1, 2, 3, 4

Заводська — 7, 8, 9, 11, 11/а, 11а, 12, 12/а, 13, 14/а, 18, 18/1, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31/а, 32, 32/а, 33, 34, 36, 37, 40

Также графики отключения света в Черкасской области на 9 июля коснутся села Полствын. Электроснабжение будет временно прекращено с 08:00 до 17:00 для жителей таких улиц:

Центральна — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 104, 132

Польова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Прыбережна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62

Незалежности — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Пидгирна — 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14

Выключат электричество в селе Степанци. Обестоки состоятся с 08:00 до 17:00 в домах, которые находятся по следующим адресам:

Ткаченка — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10/а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92

пров. Родина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

пров. Гаркавого — 1, 3, 5, 7

пров. Праведникова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17

пров. Головашова — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24

пров. Головатого — 1, 3, 5, 7, 9, 11

пров. Лымаря — 1, 2, 3

пров. Нечуя-Левыцького — 1, 3, 5, 7, 9.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Черкасской области: о каких нюансах стало известно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Черкасской области: какие нюансы стали известны жителям.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Черкассах: горожанам озвучили, сколько могут стоить билеты.