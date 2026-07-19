Сегодня купить квартиру в Днепре по небольшой цене вполне реально.

Купить квартиру в Днепре за небольшие средства все еще возможно, ведь на вторичном рынке появилось несколько бюджетных предложений стоимостью от 7,9 тысяч долларов, сообщает Politeka.net.

Среди предложений — однокомнатная квартира в Обуховке вблизи Днепра за 10 тысяч долларов. Объект находится на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Общая площадь составляет 16,1 квадратного метра, а состояние позволяет новому владельцу выполнить ремонт в соответствии с собственными потребностями. Рядом работают магазины, есть остановка общественного транспорта, а сама местность известна чистым воздухом и близостью к природной зоне.

Еще одно бюджетное предложение оценено в 9 тысяч долларов. Это компактное однокомнатное помещение площадью 16 квадратных метров в двухэтажном доме. Внутри есть необходимые удобства, мебель, а продавец также рассматривает возможность рассрочки.

Отдельно купить квартиру в Днепре можно и в новостройке в АНД районе. Там за 9 тысяч долларов продают однокомнатное жилье площадью 22 квадратных метра. Дом передается после строителей, имеет индивидуальное электроотопление и расположен рядом с магазинами, школой, поликлиникой, общественным транспортом и парком.

Специалисты советуют внимательно проверять документы, юридический статус недвижимости и уточнять условия продаж перед заключением сделки. Бюджетные предложения обычно быстро находят покупателей, потому затягивать с просмотром не стоит.

Кроме того, также стоит отметить, что эксперты советуют перед покупкой также оценить будущие затраты на ремонт, оформление документов и ежемесячное содержание жилья.

Источник: olx.ua

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