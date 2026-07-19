Сьогодні купити квартиру в Дніпрі за невеликою ціною цілком реально.

Купити квартиру в Дніпрі за невеликі кошти все ще можливо, адже на вторинному ринку з'явилися кілька бюджетних пропозицій вартістю від 7,9 тисячі доларів, повідомляє Politeka.net.

Серед пропозицій — однокімнатне помешкання в Обухівці поблизу Дніпра за 10 тисяч доларів. Об'єкт розташований на першому поверсі двоповерхового цегляного будинку. Загальна площа становить 16,1 квадратного метра, а стан дозволяє новому власнику виконати ремонт відповідно до власних потреб. Поруч працюють магазини, є зупинка громадського транспорту, а сама місцевість відома чистим повітрям і близькістю до природної зони.

Ще одна бюджетна пропозиція оцінена у 9 тисяч доларів. Це компактне однокімнатне помешкання площею 16 квадратних метрів у двоповерховому будинку. Усередині є необхідні зручності, меблі, а продавець також розглядає можливість розстрочки.

Окремо купити квартиру в Дніпрі можна й у новобудові в АНД районі. Там за 9 тисяч доларів продають однокімнатне житло площею 22 квадратні метри. Оселя передається після будівельників, має індивідуальне електроопалення та розташована поруч із магазинами, школою, поліклінікою, громадським транспортом і парком.

Фахівці радять уважно перевіряти документи, юридичний статус нерухомості та уточнювати умови продажу перед укладенням угоди. Бюджетні пропозиції зазвичай швидко знаходять покупців, тому затягувати з переглядом не варто.

Крім того, також варто наголосити на тому, що експерти радять перед купівлею також оцінити майбутні витрати на ремонт, оформлення документів і щомісячне утримання житла.

Джерело: olx.ua

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