Прогноз погоды на неделю с 20 по 26 июля в Днепре свидетельствует о нескольких важных деталях.

Прогноз погоды на неделю с 20 по 26 июля в Днепре указывает на жаркое начало, постепенное понижение температуры и возвращение дождей в конце недели, сообщает Politeka.net.

В понедельник, 20 июля, жителей города ожидают ясное небо без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +31 градуса, а ночью столбики термометров покажут около +21.

Во вторник жара немного ослабеет. Максимальная температура будет составлять +30 градусов. После солнечного утра появится пасмурная облачность, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В среду станет еще прохладнее. Днем ожидается до 28, утро будет ясным, после чего небо постепенно затянут облака. Несмотря на пасмурность, дождей не предполагается.

Самое ощутимое изменение погодных условий придется на четверг. Дневная температура снизится до +22 градусов, в течение большей части суток будет идти дождь, который лишь к вечеру начнет ослабевать. Из-за усиления ветра пребывание на открытом воздухе может быть менее удобным.

По оценкам синоптиков, прогноз погоды на неделю с 20 по 26 июля в Днепре свидетельствует, что в пятницу воздух прогреется до +25 градусов без существенных осадков, тогда как в субботу вечером возможен кратковременный дождь. В воскресенье облачность сохранится в течение всего дня, а осадки будут периодически усиливаться.

Специалисты советуют учитывать изменение погодных условий при планировании поездок и отдыха. В начале недели стоит позаботиться о защите от жары, а ближе к выходным – иметь при себе зонтик из-за высокой вероятности дождей.

В целом последняя полная неделя июля принесет в Днепр сочетание летнего тепла, кратковременного похолодания и неустойчивой погоды, характерной для завершения месяца.

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