Пенсия в Днепропетровской области для людей со II и III группами инвалидности может быть рассчитана по возрастным правилам.

Пенсия в Днепропетровской области для отдельных граждан с инвалидностью может назначаться в большем размере, чем предполагает стандартный процент их группы, пишет Politeka.net.

Решающими являются страховой стаж, возраст установления инвалидности и отсутствие официальной работы.

Обычно размер выплаты зависит от группы. Для людей с I группой предусмотрено 100% пенсии по возрасту, со II – 90%, а с III – 50%.

Впрочем, для неработающих получателей II группы предусмотрена возможность получать денежные средства по возрастному расчету. Для этого необходимо отвечать установленным требованиям по стажу.

Информацию об этом предоставляет Правительственный портал .

Какой стаж необходим

Продолжительность страхового стажа зависит от возраста, когда человеку впервые установили инвалидность.

До 46 лет женщинам необходимо иметь не менее 20 лет стажа, мужчинам - 25 лет.

Если статус установлен до 48 лет, требование составляет 21 год для женщин и 26 для мужчин.

Для возраста до 50 лет требуется 22 и 27 лет соответственно. Если инвалидность была определена до 53 лет, необходимо 23 года стажа женщинам и 28 мужчинам.

Для лиц, которым статус установили до 56 лет, предусмотрено 24 года для женщин и 29 для мужчин.

Наибольший показатель установлен для тех, кто получил инвалидность в возрасте до 59 лет. В таком случае женщинам нужно иметь 25 лет страхового стажа, мужчинам – 30.

Когда можно получать выплату по возрасту

Отдельное правило действует для неработающих людей со II группой, которым инвалидность была установлена ​​уже после достижения пенсионного возраста.

При наличии необходимого стажа они могут выбрать расчет в размере пенсии по возрасту. Для женщин требование составляет не менее 30 лет страхового стажа, для мужчин – 35.

Такой возможностью могут воспользоваться и неработающие граждане III группы, если они отвечают требованиям о продолжительности стажа.

При назначении выплаты Пенсионный фонд определяет более выгодный вариант расчета.

Если получатель уже после назначения средств прекратил работу, он может подать в ПФУ заявление. В нем следует сообщить об увольнении и попросить пересмотреть способ вычисления.

О трудоустройстве нужно сообщать

Статус неработающего лица является важным условием получения выплаты по возрастному расчету. Поэтому после трудоустройства необходимо информировать Пенсионный фонд.

Если сообщение придет с опозданием, может произойти переплата. В дальнейшем ее придется компенсировать.

Соответствующая возможность предусмотрена статьей 33 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Таким образом, пенсия в Днепропетровской области для людей со II и III группами инвалидности может быть рассчитана по возрастным правилам, а не только по стандартным 90% или 50%. Для этого должны одновременно выполняться требования по страховому стажу и статусу неработающего получателя.

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