Пенсия в Днепропетровской области для отдельных граждан с инвалидностью может назначаться в большем размере, чем предполагает стандартный процент их группы, пишет Politeka.net.
Решающими являются страховой стаж, возраст установления инвалидности и отсутствие официальной работы.
Обычно размер выплаты зависит от группы. Для людей с I группой предусмотрено 100% пенсии по возрасту, со II – 90%, а с III – 50%.
Впрочем, для неработающих получателей II группы предусмотрена возможность получать денежные средства по возрастному расчету. Для этого необходимо отвечать установленным требованиям по стажу.
Информацию об этом предоставляет Правительственный портал .
Какой стаж необходим
Продолжительность страхового стажа зависит от возраста, когда человеку впервые установили инвалидность.
До 46 лет женщинам необходимо иметь не менее 20 лет стажа, мужчинам - 25 лет.
Если статус установлен до 48 лет, требование составляет 21 год для женщин и 26 для мужчин.
Для возраста до 50 лет требуется 22 и 27 лет соответственно. Если инвалидность была определена до 53 лет, необходимо 23 года стажа женщинам и 28 мужчинам.
Для лиц, которым статус установили до 56 лет, предусмотрено 24 года для женщин и 29 для мужчин.
Наибольший показатель установлен для тех, кто получил инвалидность в возрасте до 59 лет. В таком случае женщинам нужно иметь 25 лет страхового стажа, мужчинам – 30.
Когда можно получать выплату по возрасту
Отдельное правило действует для неработающих людей со II группой, которым инвалидность была установлена уже после достижения пенсионного возраста.
При наличии необходимого стажа они могут выбрать расчет в размере пенсии по возрасту. Для женщин требование составляет не менее 30 лет страхового стажа, для мужчин – 35.
Такой возможностью могут воспользоваться и неработающие граждане III группы, если они отвечают требованиям о продолжительности стажа.
При назначении выплаты Пенсионный фонд определяет более выгодный вариант расчета.
Если получатель уже после назначения средств прекратил работу, он может подать в ПФУ заявление. В нем следует сообщить об увольнении и попросить пересмотреть способ вычисления.
О трудоустройстве нужно сообщать
Статус неработающего лица является важным условием получения выплаты по возрастному расчету. Поэтому после трудоустройства необходимо информировать Пенсионный фонд.
Если сообщение придет с опозданием, может произойти переплата. В дальнейшем ее придется компенсировать.
Соответствующая возможность предусмотрена статьей 33 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Таким образом, пенсия в Днепропетровской области для людей со II и III группами инвалидности может быть рассчитана по возрастным правилам, а не только по стандартным 90% или 50%. Для этого должны одновременно выполняться требования по страховому стажу и статусу неработающего получателя.
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