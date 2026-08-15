Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области дополняется такими продовольственными проектами, которые позволяют поддержать более уязвимых жителей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области продолжает поступать в рамках благотворительных инициатив "Каритас Полтава", сообщает издание Politeka.net.

Одно из ключевых направлений работы фонда — поддержка внутренне перемещенных лиц, недавно прибывших в общины региона и нуждающихся в самом необходимом.

Новым переселенцам передают продуктовые и гигиенические наборы. Такая поддержка помогает обеспечить основные потребности после переезда и обустроиться на новом месте.

Отдельное внимание уделяется сезонным продуктам. В рамках проекта «Мастерская консервации – Вкус детства» волонтеры принимают овощи, фрукты и ягоды.

Собранный урожай используется для приготовления домашних консервов, джемов, соусов и другой продукции. Часть заготовок планируется направить на горячие обеды для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области дополняется такими продовольственными проектами, которые позволяют поддержать более уязвимых жителей.

К благотворительной инициативе могут приобщиться все желающие. Фонд принимает сезонный урожай и финансовые взносы.

Собранные средства используются для приобретения стеклянных банок, крышек, специй, упаковочных материалов и других необходимых вещей.

В «Каритас Полтава» отмечают, что каждая переданная помощь позволяет увеличить объемы пищевой поддержки для нуждающихся в ней людей.

Информацию о доступных программах, правилах получения наборов и возможности приобщиться к благотворительным проектам можно уточнить у представителей организации.

О новых инициативах и актуальных условиях поддержки фонд сообщает в своих официальных информационных каналах.

Источник: Каритас

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