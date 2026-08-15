Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области могут быть выплачены в соответствии с критериями отбора,

В 2026 году отдельные одинокие пенсионеры от 80 лет могут получать дополнительную ежемесячную доплату для пенсионеров в Кировоградской области, пишет Politeka.net.

Речь идет о людях, нуждающихся в постоянной помощи другого лица и не имеющих трудоспособных родственников, способных осуществлять уход.

Как поясняет ПФУ, размер такой надбавки определяется как 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому максимальная сумма доплаты равна 1038 гривням в месяц.

Право на выплату предусмотрено законодательством, однако для его назначения необходимо документально подтвердить потребность в постоянном постороннем уходе.

Доплата для пенсионеров в Кировоградской области назначается не автоматически всем людям старше 80 лет. Пенсионер должен отвечать сразу нескольким требованиям. В частности, необходимо:

быть старше 80 лет ;

; получать пенсию по возрасту ;

; проживать самостоятельно;

не иметь трудоспособных родственников, которые в соответствии с законодательством обязаны содержать человека;

иметь медицинский документ, подтверждающий потребность в постоянном постороннем уходе;

не получать пенсию по инвалидности.

Таким образом, сам факт достижения 80-летнего возраста еще не является достаточным основанием для получения этой надбавки.

Первым шагом для пенсионера должно стать обращение к семейному врачу или соответствующему профильному специалисту. Медик определит дальнейший порядок обследования и при необходимости направит человека на врачебно-консультативную комиссию.

Именно ЛКК может подтвердить, что пенсионер нуждается в постоянной помощи другого лица и выдать соответствующую медицинскую справку.

В то же время, постоянный посторонний уход не означает исключительно медицинские процедуры. Речь идет прежде всего о помощи в повседневной жизни — например, при вставании с кровати, передвижении, одевании, приготовлении пищи, ориентировании во времени и пространстве и других базовых действий.

При оценке учитывают, насколько часто человеку нужна помощь — периодически, регулярно или постоянно, какой его объем необходим, а также помогают ли реабилитационные средства сохранять самостоятельность.

Если выполнение повседневных действий без помощи сопровождается значительной болью или создает опасность для жизни и здоровья, это может быть основанием для признания человека нуждающимся в постороннем уходе.

В результате пенсионер должен получить официальное медицинское заключение, подтверждающее необходимость постоянного постороннего ухода.

После этого документы можно подать в Пенсионный фонд для оформления надбавки. Для обращения в Пенсионный фонд следует подготовить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинскую справку или заключение ЛКК о необходимости постороннего ухода;

при необходимости - документы, подтверждающие состав семьи или отсутствие трудоспособных родственников.

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