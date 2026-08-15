Дефицит продуктов в Кировоградской области непосредственно из данных не следует.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может усугубиться под влиянием общеевропейских проблем с урожаем, хотя конкретных данных о нехватке овощей именно в регионе пока нет, пишет Politeka.net.

Лето 2026 принесло в Европу длительные периоды аномальной жары и засухи. Больше всего пострадали овощные культуры, которые выращивают под открытым небом.

Особенно сложной стала ситуация во Франции. Местные производители предупреждают о возможном сокращении предложения лука, чеснока, моркови и салата в торговых сетях.

В отдельных сегментах потери урожая могут достигнуть 50% годового производства . Это создает риск дефицита на внутреннем рынке и дальнейшего повышения стоимости овощей.

Серьезные проблемы возникли из-за нехватки пресной воды. Засушливые условия затрудняют не только созревание уже взорванных культур, но и посадку новых.

По словам директора ассоциации Légumes de France Сильвестра Бертучелли, организации производителей могут понести убытки на десятки миллионов евро . Часть хозяйств из-за финансовых затруднений рискует прекратить работу.

В ближайшее время существенного улучшения погодных условий синоптики не ожидают. Поэтому фермеры готовятся к дальнейшим потерям и нестабильности поставок.

Производители также обратились в торговые сети с просьбой ослабить требования к внешнему виду овощей. Речь идет о продукции с незначительными дефектами, которые не влияют на вкус и пищевую ценность.

Такой подход позволил бы реализовывать больше урожая, который по обычным стандартам могли бы отбраковать.

Для Украины европейские проблемы могут иметь косвенные последствия из-за изменений на международном рынке. Дефицит продуктов в Кировоградской области непосредственно из данных не следует, однако сокращение предложения в странах ЕС способно влиять на цены и конкуренцию за овощную продукцию.

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