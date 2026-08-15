Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно найти и среди объявлений о поселении в отдельной комнате.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предлагают частные владельцы, которые готовы временно поселить людей, вынужденных покинуть собственные дома из-за войны.

Варианты доступны как в пределах областного центра, так и в населённых пунктах неподалеку. Условия проживания зависят от конкретной квартиры.

В частности, в поселке Бабаи Харьковского района предлагают дом для трех человек. В доме есть две комнаты и кухня, подведены газ и вода. В то же время, будущим жильцам стоит учесть, что помещение требует небольшого косметического ремонта.

Санузел обустроен во дворе, ванной комнаты нет. На территории также есть хозяйственные постройки, погреб и земельный участок.

Поблизости находятся лес и озеро. Дорога на автомобиле до Харькова занимает несколько минут, что может быть удобным для людей, которым нужно регулярно ездить в город.

Еще одно предложение касается трехкомнатной квартиры непосредственно в Харькове. Хозяйка готова принять мать с ребенком. В помещении есть необходимая бытовая техника, а проживание вместе с домашними питомцами разрешается.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно найти и среди объявлений о поселении в отдельной комнате. В одном из таких случаев жительницу готовы принять в двухкомнатной квартире.

От будущей соседки ожидают небольшой помощи пожилой хозяйке в бытовых делах. Постоянный уход при этом не требуется.

Перед переездом потенциальным жителям советуют обсудить продолжительность пребывания, правила пользования имуществом и доступные удобства. Не менее важно проверить актуальность объявления непосредственно перед уговором.

Новые варианты регулярно появляются на специализированных площадках, однако из-за значительного спроса отдельные предложения быстро закрываются. Поэтому заинтересованным людям следует оперативно связываться с собственниками.

Источник: Допомагай

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