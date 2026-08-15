Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области продолжают выдавать в рамках гуманитарных программ, которые проводят благотворительные фонды совместно с социальными службами общин, пишет Politeka.net.
Воспользоваться поддержкой могут внутренне перемещенные лица, пожилые граждане и другие жители, оказавшиеся в сложных обстоятельствах.
Для получения продовольственной помощи обычно необходимо предварительно зарегистрироваться и предоставить документы. В то же время конкретные правила зависят от общества, поэтому порядок оформления лучше уточнить до визита.
Что выдают людям
Формат поддержки отличается в зависимости от населённого пункта. В одних местах формируют продуктовые пакеты, в то время как в других работают пункты, где можно получить готовую горячую пищу.
Размер набора также не одинаков. В редких случаях вес одного комплекта может доходить до 30 килограммов.
В состав помощи чаще всего входят продукты длительного хранения. Среди них крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, сахар, соль и консервы.
В некоторых наборах предусмотрены средства личной гигиены.
Откуда поступают запасы
Формировать гуманитарные партии помогают производители, торговые компании и благотворители. Перед передачей получателям продукцию проверяют на качество и соответствие требованиям безопасности.
Организаторы отмечают, что товары с просроченным сроком годности не выдают.
Координацией гуманитарных программ занимаются местные органы вместе с партнерскими организациями.
Людям, претендующим на помощь, советуют следить за официальными сообщениями своего общества. Там публикуют графики выдачи, перечень нужных документов и информацию о новых партиях.
Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остаются одним из направлений гуманитарной поддержки. Условия получения зависят от конкретного общества, поэтому перед регистрацией следует проверить актуальные требования.
Источник: 24 канал
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одессе: где перевозчики успели значительно поднять стоимость.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто имеет право воспользоваться государственной программой помощи.
Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Одесской области: на что можно рассчитывать.