Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остаются одним из направлений гуманитарной поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области продолжают выдавать в рамках гуманитарных программ, которые проводят благотворительные фонды совместно с социальными службами общин, пишет Politeka.net.

Воспользоваться поддержкой могут внутренне перемещенные лица, пожилые граждане и другие жители, оказавшиеся в сложных обстоятельствах.

Для получения продовольственной помощи обычно необходимо предварительно зарегистрироваться и предоставить документы. В то же время конкретные правила зависят от общества, поэтому порядок оформления лучше уточнить до визита.

Что выдают людям

Формат поддержки отличается в зависимости от населённого пункта. В одних местах формируют продуктовые пакеты, в то время как в других работают пункты, где можно получить готовую горячую пищу.

Размер набора также не одинаков. В редких случаях вес одного комплекта может доходить до 30 килограммов.

В состав помощи чаще всего входят продукты длительного хранения. Среди них крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, сахар, соль и консервы.

В некоторых наборах предусмотрены средства личной гигиены.

Откуда поступают запасы

Формировать гуманитарные партии помогают производители, торговые компании и благотворители. Перед передачей получателям продукцию проверяют на качество и соответствие требованиям безопасности.

Организаторы отмечают, что товары с просроченным сроком годности не выдают.

Координацией гуманитарных программ занимаются местные органы вместе с партнерскими организациями.

Людям, претендующим на помощь, советуют следить за официальными сообщениями своего общества. Там публикуют графики выдачи, перечень нужных документов и информацию о новых партиях.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остаются одним из направлений гуманитарной поддержки. Условия получения зависят от конкретного общества, поэтому перед регистрацией следует проверить актуальные требования.

Источник: 24 канал

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