Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 липня в Дніпрі свідчить про кілька важливих деталей.

Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 липня в Дніпрі вказує на спекотний початок, поступове зниження температури та повернення дощів наприкінці тижня, повідомляє Politeka.net.

У понеділок, 20 липня, мешканців міста очікує ясне небо без опадів. У денні години повітря прогріється до +31 градуса, а вночі стовпчики термометрів покажуть близько +21.

У вівторок спека трохи послабшає. Максимальна температура становитиме +30 градусів. Після сонячного ранку з'явиться хмарність, однак істотних опадів синоптики не прогнозують.

У середу стане ще прохолодніше. Вдень очікується до +28, ранок буде ясним, після чого небо поступово затягнуть хмари. Незважаючи на похмурість, дощів не передбачається.

Найвідчутніша зміна погодних умов припаде на четвер. Денна температура знизиться до +22 градусів, протягом більшої частини доби йтиме дощ, який лише ввечері почне слабшати. Через посилення вітру перебування на відкритому повітрі може бути менш комфортним.

За оцінками синоптиків, Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 липня в Дніпрі свідчить, що у п'ятницю повітря прогріється до +25 градусів без істотних опадів, тоді як у суботу ввечері можливий короткочасний дощ. У неділю хмарність утримається протягом усього дня, а опади періодично посилюватимуться.

Фахівці радять враховувати зміну погодних умов під час планування поїздок і відпочинку. На початку тижня варто подбати про захист від спеки, а ближче до вихідних — мати при собі парасольку через високу ймовірність дощів.

Загалом останній повний тиждень липня принесе до Дніпра поєднання літнього тепла, короткочасного похолодання та нестійкої погоди, характерної для завершення місяця.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.