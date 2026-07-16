Прогноз погоды в Днепре на неделю с 17 по 23 июля указывает, что в один из дней погодные условия изменятся.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 17 по 23 июля свидетельствует, что в ближайшие дни горожан ожидает преимущественно теплая летняя погода с кратковременными дождями лишь в отдельные дни и постепенное повышение температуры, сообщает Politeka.net.

В пятницу, 17 июля, ночью столбики термометров покажут около +18...+20 градусов, днем ​​воздух прогреется до +23. Утром и после обеда возможен небольшой дождь, однако к вечеру осадки прекратятся, а облачность постепенно уменьшится.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

Суббота принесет сухую погоду. Ночью прогнозируют до +16, днем ​​примерно +24. Солнечные периоды будут чередоваться с переменной облачностью, без существенных атмосферных явлений.

В воскресенье станет еще теплее. Температура поднимется до +27 градусов, небо остается преимущественно ясным, поэтому день будет благоприятным для прогулок, отдыха на природе и поездок.

В начале новой недели жара усилится. В понедельник воздух прогреется до +29, хотя днем ​​возможно непродолжительное увеличение облачности. Осадков синоптики не прогнозируют.

В то же время Прогноз погоды в Днепре на неделю с 17 по 23 июля указывает, что во вторник погодные условия изменятся. В течение дня небо будет оставаться затянутым, после обеда и вечером ожидается мелкий дождь. Максимальная температура составит около +28 градусов.

В среду станет немного прохладнее – до +25. Облачность сохранится почти весь день, а вечером снова возможны небольшие осадки. Ветер будет оставаться умеренным, без резких порывов.

Четверг завершит недельный период солнечной и комфортной погодой. Ночью ожидается около +16, днем ​​– до +22. Дождей не предполагается, что создаст благоприятные условия для работы, отдыха и поездок.

В целом вторая половина июля начнется со стабильно теплой погоды. Самыми жаркими днями станут воскресенье и понедельник, в то время как кратковременные дожди прогнозируют только во вторник и частично в среду.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.