Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области в предложенных случаях предусматривает разные условия.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области доступно по нескольким частным предложениям, среди которых есть дома для семей, одиноких женщин и пожилых людей, передает Politeka.

В Ольховке Звенигородского района переселенцам готовы предоставить трехкомнатное здание на период войны. В доме есть печное отопление, однако удобства внутри отсутствуют. Воду можно набирать из колодца у дома.

В проживании не требуется арендная плата, жильцы оплачивают только использованную электроэнергию. Здание требует косметического обновления, в частности окрашивания или поклейки обоев. Владельцы готовы приобрести нужные материалы.

Дом расположен рядом со прудом. Рядом есть место для отдыха, рыбалки и пикников.

В Легедзино Тальновского района предлагают отдельный вариант для одинокой женщины в возрасте от 60 лет. Пятикомнатный дом оборудован газовым отоплением, бойлером и санузлом.

На территории есть просторный двор и сад. Владелец – 75-летний мужчина, который самостоятельно ведет хозяйство. За проживание и услуги платить не нужно. От будущей жительницы желательно, чтобы она умела готовить и была готова к спокойному общему быту.

Еще один дом предлагают в Золотоношском районе. Собственники готовы принять семью переселенцев из сельской местности. Предпочтение отдают людям пенсионного возраста, у которых нет вредных привычек и привыкли работать с землей.

Дом площадью 48 квадратных метров имеет кухню, коридор, зал и спальню. Есть газовое отопление, печь и печка. На кухню проведена холодная вода, а во дворе доступны централизованное водоснабжение и колодец с насосом.

Жители могут пользоваться садом и огородом. Также есть летний душ, уличный туалет и хозяйственные постройки, где при желании можно содержать домашнее хозяйство.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области в предложенных случаях предусматривает разные условия, поэтому перед переездом важно заранее обсудить быт, оплату электроэнергии или других ресурсов, а также продолжительность проживания.

В сельских населенных пунктах рядом с домами работают школа, детский сад, больница, аптеки, магазины, библиотека и дом культуры, что может быть важно для семей, которые планируют оставаться надолго.

Источник: Допомагай

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области: кто предоставит крышу над головой.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Черкассах: что становится роскошью.

Как сообщала Politeka, работа для пенсионеров в Черкасской области: на каком посту предлагают зарплату 55 тысяч гривен.