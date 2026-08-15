Новая система оплаты за проезд в Ровно изменяет, прежде всего, порядок подтверждения маршрута.

Новая система оплаты за проезд в Ровно официально заработает с 1 августа 2026, сообщает издание Politeka.net.

в городском транспорте введут электронный билет E-Pass, в то же время наличный расчет для пассажиров сохранится.

Информацию об этом предоставляет Ровенский городской совет .

Как будет работать оплата

После посадки каждый пассажир должен подтвердить поездку через валидатор. Требование относится ко всем категориям граждан, независимо от способа расчета.

Для оплаты можно использовать банковскую карту, смартфон с NFC или транспортный носитель. У учеников, студентов и льготников и в дальнейшем будут специальные карточки с предусмотренными для них условиями.

Отдельно предусмотрели цифровой вариант. Его можно подключить через приложение EasyPay. Пользователь сможет пополнять баланс, проверять остаток и просматривать историю операций без пластикового носителя.

Что делать тем, кто платит наличными

Для таких пассажиров оставили возможность приобрести разовый QR-билет через терминалы EasyPay. Полученный код следует отсканировать в салоне с помощью валидатора.

Чек следует хранить до завершения поездки. Именно подтвержденная валидация будет свидетельствовать об оплате при проверке.

За что могут оштрафовать

Контроль будут осуществляться специальными инспекторами. Если пассажир не провел валидацию, поездка может быть признана неоплаченной даже в случае списания денег со счета.

Так же правило распространяется на держателей льготных карт. Наличие права на бесплатный проезд не отменяет необходимости подтвердить поездку.

Таким образом, новая система оплаты за проезд в Ровно меняет прежде всего порядок подтверждения маршрута, а не саму возможность расчета наличными.

Горожанам советуют сразу после входа прикладывать карту или телефон к устройству или сканировать QR-код, чтобы избежать проблем при контроле.

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