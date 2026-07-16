Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает оказывать влияние на потребительский рынок, передает издание Politeka.

За последний месяц изменились средние цены на плавленый сыр, свинину для шашлыка и белокочанную капусту.

Больше всего за этот период прибавила в стоимости капуста. Средняя цена килограмма на 15 июля составляет 53,50 гривны, тогда как месяц назад показатель был 44,17 гривны. Таким образом, овощ подорожал на 9,33 гривны.

Изменения коснулись и мясной продукции. Килограмм свинины для шашлыка сейчас в среднем стоит 250,19 грн. По сравнению с серединой июня стоимость выросла на 5,72 гривны. В зависимости от торговой сети цена колеблется от 217,36 до 299,50 грн.

Плавленый творог «Ферма Дружба» жирностью 55% также стал дороже. Средний показатель поднялся до 28,83 гривны за упаковку весом 70 граммов, что на 1,34 гривны больше месяца назад. В разных супермаркетах товар продают по цене от 21,90 до 31,43 гривны.

В то же время, подорожание продуктов в Днепропетровской области неравномерно сказывается на разных категориях товаров. Если молочная продукция демонстрирует умеренный рост, овощи и отдельные виды мяса дорожают значительно быстрее.

Эксперты советуют покупателям сравнивать предложения разных магазинов, ведь разница в стоимости одинаковых позиций может быть достаточно ощутимой. Кроме того, регулярный мониторинг акций помогает частично сократить ежедневные расходы на покупки.

Специалисты не исключают, что в ближайшие недели отдельные ценники могут снова измениться под влиянием рыночной ситуации.

Покупателям рекомендуют следить за обновлением стоимости товаров, поскольку она может отличаться в зависимости от торговой сети.

Источник: Минфин

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