Гуманитарная помощь пенсионерам в Одесской области предоставляется после регистрации и подтверждения права на участие.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области продолжает оказываться благодаря благотворительным программам, которые обеспечивают продуктами питания и товарами первой необходимости людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Поддержкой могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, пожилые граждане, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие социально уязвимые категории.

Выдачу организуют благотворительные фонды, продовольственные банки и социальные инициативы. В зависимости от программы заявители могут получить продуктовые наборы весом до 30 килограммов или воспользоваться горячим питанием.

В то же время, гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется после регистрации и подтверждения права на участие. Представители социальной сферы отмечают, что часть потенциальных получателей до сих пор не обращается за поддержкой из-за недостаточной осведомленности.

Состав наборов зависит от объемов гуманитарных поставок. Чаще всего в комплекты входят крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, сахар, соль, консервы, а также отдельные средства личной гигиены.

Продовольственные банки работают по принципу передачи излишков пищевой продукции от производителей и торговых сетей тем, кто в ней больше всего нуждается. Перед распределением все партии проходят проверку на соответствие требованиям безопасности.

Волонтеры отмечают, что продукцию с просроченным сроком годности не выдают. Контроль осуществляется на каждом этапе подготовки гуманитарных грузов.

Координацию программы обеспечивают благотворительные организации в сотрудничестве с сообществами и социальными службами. Такой подход помогает оперативно доставлять поддержку людям, которые в ней больше всего нуждаются.

Специалисты рекомендуют регулярно следить за официальными сообщениями организаторов, ведь графики выдачи, список документов и правила участия могут изменяться.

Источник: 24 канал

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