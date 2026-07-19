Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области продолжает оказываться благодаря благотворительным программам, которые обеспечивают продуктами питания и товарами первой необходимости людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.
Поддержкой могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, пожилые граждане, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие социально уязвимые категории.
Выдачу организуют благотворительные фонды, продовольственные банки и социальные инициативы. В зависимости от программы заявители могут получить продуктовые наборы весом до 30 килограммов или воспользоваться горячим питанием.
В то же время, гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется после регистрации и подтверждения права на участие. Представители социальной сферы отмечают, что часть потенциальных получателей до сих пор не обращается за поддержкой из-за недостаточной осведомленности.
Состав наборов зависит от объемов гуманитарных поставок. Чаще всего в комплекты входят крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, сахар, соль, консервы, а также отдельные средства личной гигиены.
Продовольственные банки работают по принципу передачи излишков пищевой продукции от производителей и торговых сетей тем, кто в ней больше всего нуждается. Перед распределением все партии проходят проверку на соответствие требованиям безопасности.
Волонтеры отмечают, что продукцию с просроченным сроком годности не выдают. Контроль осуществляется на каждом этапе подготовки гуманитарных грузов.
Координацию программы обеспечивают благотворительные организации в сотрудничестве с сообществами и социальными службами. Такой подход помогает оперативно доставлять поддержку людям, которые в ней больше всего нуждаются.
Специалисты рекомендуют регулярно следить за официальными сообщениями организаторов, ведь графики выдачи, список документов и правила участия могут изменяться.
Источник: 24 канал
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одессе: где перевозчики успели значительно поднять стоимость.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто имеет право воспользоваться государственной программой помощи.
Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Одесской области: на что можно рассчитывать.