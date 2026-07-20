В рамках гуманитарной помощи в Запорожье предусматривается ремонт поврежденных элементов домов и квартир.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье остается доступной в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», сообщает Politeka.net.

Инициатива, которую внедряет благотворительный фонд «Каритас», призвана поддержать людей, чьи дома или квартиры получили повреждения в результате боевых действий. Основная цель проекта – помочь семьям восстановить жилье и создать безопасные условия для проживания без необходимости проведения масштабной реконструкции.

В рамках программы предусмотрен ремонт поврежденных частей домов и квартир. В частности, речь идет о замене окон и дверей, восстановлении кровли, перекрытий, а также ремонте или замене отдельных систем жизнеобеспечения, среди которых электроснабжение и водопровод.

Подать заявку могут владельцы жилой недвижимости, пострадавшей после начала полномасштабного вторжения. Для участия необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности и соответствовать установленным критериям отбора.

Особое внимание организаторы уделяют наиболее уязвимым категориям населения. Среди них — пожилые люди, одинокие граждане, внутренне перемещенные лица, а также семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье предусматривает два варианта поддержки. В первом случае участники могут получить целевой грант для самостоятельного проведения восстановительных работ. Другой формат предусматривает ремонт подрядчиками, которые сотрудничают с благотворительной организацией.

Представители фонда отмечают, что проект направлен прежде всего на возвращение людей к безопасному и пригодному для проживания жилью. Объем дальнейшей поддержки будет зависеть от финансирования программы и количества полученных обращений.

Жителям региона рекомендуют следить за официальными сообщениями организаторов, поскольку условия участия, сроки подачи заявок и перечень общин, охваченных проектом, могут изменяться.

Источник: Каритас

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