Работа для пенсионеров в Запорожье остается доступной в разных областях, передает издание Politeka.

Местные работодатели открыли новые вакансии для людей постарше, предлагая трудоустройство в сфере культуры, перевозок и физического труда с конкурентной оплатой.

Одно из предложений обнародовал киноконцертный зал имени Александра Довженко. Заведение ищет кассира с зарплатой 8647 гривен после уплаты налогов и дополнительными бонусами. Работать нужно по скользящему графику 2/2. От кандидата ожидают опыт проведения кассовых операций, внимательность, вежливость и умение общаться с посетителями. Коллектив также готов учить особенностям работы.

Еще один вариант предлагает компания сотрудничающая с сервисами Uklon и Bolt. Водителям обещают заработок от 20 до 50 тысяч гривен в зависимости от количества исполненных заказов. Для начала необходимо иметь удостоверение категории B, стаж управления от одного года, смартфон и желание работать. Автомобили уже подготовлены к эксплуатации, а техническое обслуживание берет на себя работодатель.

В то же время работа для пенсионеров в Запорожье представлена ​​и вакансией разнорабочего-грузчика. Предприятие предлагает оплату от 26 до 40 тысяч гривен, обеспечивает работников необходимым инструментом, средствами защиты и гарантирует своевременные выплаты.

Основными обязанностями станут погрузочно-разгрузочные работы и помощь производственной бригаде. Предыдущий опыт не обязателен, ведь новичков готовы обучать непосредственно во время выполнения заданий.

Специалисты рынка труда отмечают, что все больше компаний открывают вакансии для людей пенсионного возраста, оценивая ответственность, дисциплину и профессиональный опыт. Именно поэтому соискатели могут выбрать как спокойную офисную деятельность, так и активную занятость с более высоким уровнем дохода.

Источник: work.ua

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