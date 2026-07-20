Графики отключения света в Черниговской области на 21 июля продлятся из-за плановых работ на электросетях.

Украинцам показали, какими будут плановые графики отключения света, запланированные в Черниговской области на 21 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 21 июля будут продолжаться из-за того, что энергетики будут выполнять комплекс технических мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения, обновление отдельных элементов сети и предотвращение возможных аварийных ситуаций.

По данным АТ «Черниговоблэнерго», плановые графики отключения света в Черниговской области на 21 июля будут действовать в селе Одынци из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи. Обесточение будет длиться с 9 до 18 часов только по следующим адресам:

Героив Азову — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19

Леси Украинкы — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Центральна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Шевченка — 10

Садовый провулок — 1, 2, 3, 4, 5

08:00–18:45 часа будут выключать электричество в населенном пункте Рипкы. Ограничения будут продолжаться только в домах, расположенных по следующим адресам:

Зарична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36

Молодижна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

Молодижный — 6

Набережна — 25, 25а, 25б, 28, 29, 30а, 33, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 55а, 57, 61, 63, 65, 67, 67а, 68, 69, 71, 73, 77, 83, 123а

Пивденна — 27, 31, 33

Пивденный — 1, 3, 5, 7

Свитанкова — 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Святомыколаивська — 35, 37, 39, 39Б, 67/1

Украинська — 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23

Чернигивська — 2

С 08:00–20:00 обесточение будут действовать в Кулыкивка. Ограничения вводят из-за профилактических работ. 12 часов совместно будет электричества на улицах:

А.Галушко — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 4а, 50, 52, 7а

Амосова — 1, 53, 19Б, 24Б/2

Б.Хмельныцького — 2, 2а, 3, 3А, 4, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9Б, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 48а, 49, 50, 52, 54, 54а, 66

Вышнева — 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Героив Чорнобыля — 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Гетьманська — 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 12а, 14, 14а, 14б, 1а, 1в, 2а

Журавка — 1, 1а

Лугова — 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б

Мыру — 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 35, 37, 39, 39а, 39б, 40А, 43, 45, 45А, 45А/2–56, 45А/60, 47, 49, 49/1, 51, 53, 55, 57, 59, 65, 71, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 86а, 88, 88а, 90, 90а, 90б, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 98А, 99, 101, 103, 104А, 105, 107, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131А, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 157а, 159, 159а, 159Б, 160, 161, 162, 163, 164а, 168, 168б, 170, 171а, 172, 172а, 174, 174б, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 186а, 188

Мыру 2-й — 6, 10

М.М.Амосова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 16/2, 17, 17б, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 50а, 51, 52, 54, 56, 56А

Мурзы — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 37, 38, 40, 42, 42а, 44, 46

Набережна — 3, 4, 4а, 4Б, 4в, 5, 6а, 8, 9б, 9В, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 22Б, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38

Незалежности — 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 21в, 21Г, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65

Озерна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21

Перемогы — 1

Пирогова — 9, 16, 26

Польова — 1, 2, 5, 18

Свободы — 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 4, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 19б

Т.Г.Шевченка — 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66б, 67, 68, 68а, 68в, 69, 70, 71, 71а, 72, 72а, 72б, 72В, 72г, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 87а, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 96а, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115

Шевченка — 1, 1а, 4, 5, 6, 9А, 11А, 58А, 59, 68Г, 168.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: на какие суммы следует надеяться жителям региона.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Черниговской области: как изменятся цены в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может получить более 12 тысяч гривен.