Работа для пенсионеров в Днепропетровской области охватывает все большее направление.

https://politeka.net/ru/society/470096-robota-dlya-pensioneriv-u-dnipropetrovskiy-oblasti-de-gotovi-platiti-vid-17-tisyachРабота для пенсионеров в Днепропетровской области остается доступной благодаря новым вакансиям в сфере торговли, обслуживания и работы с клиентами, сообщает Politeka.net.

Работодатели предлагают официальное трудоустройство, конкурентную оплату и готовы рассматривать кандидатов постарше.

Одно из актуальных предложений открыла сеть АЗК OKKO в Днепре. Компания ищет продавца-кассира для работы на автозаправочном комплексе возле автовокзала. Заработная плата составляет от 23 до 24 тысяч гривен. Работникам гарантируют официальное оформление, оплачиваемые отпуска, больничные, медицинское страхование и стабильные выплаты.

Основными обязанностями станут консультации клиентов, расчет на кассе, продажа горючего и товаров магазина, а также приготовление продукции кафе в соответствии с корпоративными стандартами. От соискателей ожидают коммуникабельности, грамотного украинского языка и желания работать в сфере сервиса.

Еще один работодатель – автосалон Orion Auto – приглашает менеджера call-центра с зарплатой от 25 до 30 тысяч гривен. Должность предусматривает телефонное общение с клиентами, ведение базы, консультации и плановые показатели. Компания предлагает систему бонусов, обучение, поддержку коллектива и возможность профессионального развития.

В то же время, работа для пенсионеров в Днепропетровской области охватывает все больше направлений, где ценят ответственность, опыт и умение находить общий язык с людьми. Именно поэтому люди постарше могут выбрать как работу в сфере продаж, так и вакансии, связанные с обслуживанием или консультационной деятельностью.

Эксперты рынка труда отмечают, что компании все чаще открывают двери для кандидатов пенсионного возраста, ведь профессиональный опыт, дисциплина и надежность остаются важными преимуществами во время трудоустройства.

Источник: work.ua

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